Marc Márquez a été opéré, il manquera le GP d'Argentine

Charger le lecteur audio

Marc Márquez était de retour en pleine forme, et le voici pourtant qui reprend la direction de l'infirmerie dès le début du championnat. Le pilote espagnol a été impliqué dans un gros accrochage au troisième tour du Grand Prix du Portugal, dimanche à Portimão, dans lequel il s'est blessé.

Il a fini la journée de dimanche avec le poignet droit dans le plâtre, la faute à une suspicion de fracture du premier os métacarpien. Il souffrait également du genou et devait être examiné rapidement en Espagne afin de mieux déterminer l'étendue de ses blessures. Les médecins du championnat l'avaient déclaré inapte et c'est aussi sa capacité à revenir à la compétition et son éventuel temps de convalescence qui devaient être précisés.

Ce matin, Honda annonce une première conséquence importante : Marc Márquez manquera le deuxième Grand Prix de la saison, qui sera disputé le week-end prochain en Argentine. Les examens passés en Espagne ont en effet confirmé une fracture intrarticulaire déplacée de la base du premier métacarpien du pouce de la main droite. Celle-ci a nécessité une opération, pratiquée immédiatement à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid par le Dr Ignacio Roger de Oña, assisté des Dr Samuel Antuña et Andrea Garcia Villanueva.

"L'opération a consisté en une réduction fermée de la fracture et en une fixation interne de celle-ci à l'aide de deux vis, et elle s'est déroulée sans incident", a fait savoir Honda dans un communiqué.

Il est précisé que le pilote espagnol et son équipe ont décidé conjointement qu'il ne disputerait pas la seconde manche, afin qu'il se concentre sur son rétablissement et puisse se présenter dans les meilleures conditions possibles lors des courses suivantes. Le MotoGP observera une courte pause après l'Argentine, avant le Grand Prix des Amériques, l'un des préférés de Marc Márquez, qui se déroulera à la mi-avril.

Ce forfait risque de faire naître une nouvelle polémique, alors que le #93 a déjà été fortement critiqué dimanche. Il devait en effet observer une double pénalité long-lap spécifiquement décrite par les commissaires comme s'appliquant lors de la course principale du dimanche, en Argentine, mais celle-ci semble donc être désormais nulle. Il avait été sanctionné pour sa responsabilité dans l'accrochage. Jorge Martín y a également été blessé ; il souffre d'une fracture d'un orteil et d'une cheville douloureuse qui doit rapidement être examinée. Et Miguel Oliveira, le plus brutalement touché dans l'impact, souffre d'une forte contusion sur le haut de la jambe droite.

Rappelons que deux autres pilotes sont également sur la touche après ce premier week-end de la saison. Pol Espargaró souffre de traumatismes multiples et de fractures à la mâchoire et au dos après un grave accident survenu lors de la première journée d'essais, et Enea Bastianini s'est cassé l'omoplate en étant envoyé au tapis par Luca Marini au début de la course sprint.