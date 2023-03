Marc Márquez pénalisé pour son accrochage avec Miguel Oliveira

Charger le lecteur audio

Entendu par la direction de course à l'issue du Grand Prix du Portugal, Marc Márquez a ensuite été sanctionné par les commissaires. Le pilote Honda a été jugé responsable de l'accrochage spectaculaire survenu en début de course ce dimanche à Portimão : son freinage tardif au virage 3 pour faire l'intérieur à Jorge Martín s'est soldé par un contact avec le pilote Ducati, avant un gros choc par l'arrière sur Miguel Oliveira.

Les deux hommes ont terminé à terre et ont abandonné, l'état de santé du Portugais étant dans un premier temps celui qui préoccupait le plus. Finalement, les nouvelles ont été rassurantes pour le pilote RNF, en revanche Marc Márquez est apparu avec un plâtre à la main droite, dans l'attente d'examens complémentaires en raison d'une forte suspicion de fracture du premier os métacarpien. Martín souffre, lui, du pied et ne décolère pas contre le #93.

Alors qu'il a lui-même reconnu toute sa responsabilité après cette erreur commise en piste, Marc Márquez a été sanctionné par le collège des commissaires pour un pilotage "trop agressif et ayant provoqué un accident".

"Cela contrevient avec les instructions spécifiques données aux concurrents et équipes du MotoGP, perturbe la séance, et est considéré comme un pilotage irresponsable mettant en danger d'autres concurrents", précise le rapport qui annonce la sanction.

Le document officiel indique que cette pénalité sera à purger lors de la course du dimanche au prochain Grand Prix d'Argentine, avec non pas un, mais deux long-lap à effectuer par Marc Márquez. Ce dernier n'aura en revanche pas à s'en soucier lors de la course sprint du samedi.

Samedi, c'est son coéquipier Joan Mir qui a écopé d'une sanction, un long-lap dont il s'est acquitté durant la course de ce dimanche. Il a été reconnu responsable d'un contact avec Fabio Quartararo dans le premier tour de la course sprint, un impact dans lequel personne n'a été blessé mais qui a fait chuter le pilote Honda et a repoussé le Français en fond de peloton.