Marc Márquez en piste pour tester sa vision avant Austin

Marc Márquez a partagé ce mardi une photo sur ses réseaux sociaux le montrant en train d'essayer une Honda CBR600RR sur le circuit d'Alcarràs, en Catalogne. Cette image laisse à penser que l'octuple Champion du monde a retrouvé une vision normale après le nouvel épisode de diplopie qu'il a subi suite à sa violente chute survenue lors du Grand Prix d'Indonésie.

Absent au départ de la course et également au GP d'Argentine le week-end dernier, il compte déjà deux résultats blancs à son actif et voit ses chances se réduire dans la lutte pour le titre. Rouler à Austin le week-end prochain, l'un de ses circuits favoris où il y a gagné six fois en sept participations en MotoGP, représente un véritable défi mais est clairement un objectif.

Même si Honda se retrouve en difficulté depuis deux Grands Prix avec une 12e place comme meilleur résultat à chaque course, le #93 souhaite en effet revenir le plus vite possible pour ne pas perdre encore plus de points. Actuellement 15e du championnat, à 33 unités du nouveau leader, Aleix Espargaró, il doit désormais être régulier pour combler son retard.

Contraint au forfait deux fois consécutives, il semblait revivre la même scénario que celui de fin de saison dernière qui l'avait également fait manquer deux courses ainsi que le premier test de la pré-saison 2022. Trois mois de guérison avaient alors été nécessaires. En 2011, il avait par ailleurs perdu le titre Moto2 à la suite de la première apparition de cette diplopie, qui avait nécessité une opération et tout l'hiver de repos. Néanmoins, cette fois, sa récupération est plus rapide et le nerf optique moins touché, ce qui explique un retour en piste seulement 16 jours après sa chute.

Beaucoup ne l'attendent pas avant le Portugal, fin avril, mais le #93 pourrait créer la surprise. Suite à ces essais privés, Honda devrait annoncer officiellement sa participation ou non au GP des Amériques ce mardi après-midi. Au vu de la tournure des événements, le communiqué devrait aller dans le bon sens pour Márquez, qui devrait s'envoler pour les États-Unis demain, mais la confirmation est encore attendue.