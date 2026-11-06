MotoGP GP du Qatar

Marc Márquez plaisante : Álex serait un "mauvais frère" s'il mettait en péril sa lutte pour le titre

Marc Márquez a défendu la décision de son frère Álex de ne pas tenter un dépassement risqué lors du Grand Prix de Malaisie le week-end dernier, plaisantant sur le fait que mettre en danger les chances d'un membre de sa famille de remporter le championnat ferait de lui un "mauvais frère".

Germán Garcia Casanova

Publié: 6 nov. 2026, 12:14

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez aborde le Grand Prix du Qatar de ce week-end avec 44 points d'avance sur Jorge Martín et 67 sur Marco Bezzecchi. À trois manches de la fin, il aura à Lusail une première occasion de décrocher le titre mondial MotoGP.

Mais son avance au championnat aurait pu être moins importante s'il ne s'était pas imposé à Sepang dimanche dernier.

Márquez a dépassé son frère cadet, qui avait décroché la pole position, dès le départ de la course. Hormis une brève tentative dans le premier tour, Álex Márquez n'a pas sérieusement cherché à reprendre la position et a finalement terminé troisième, derrière Pedro Acosta.

Interrogé jeudi au Qatar, Marc Márquez a insisté sur le fait que son frère avait simplement pris une décision raisonnable, notamment au vu des difficultés physiques auxquelles il était confronté.

"Álex a fait un excellent travail dans la deuxième moitié de la saison, lors des dernières courses", a déclaré Márquez. "Surtout compte tenu de sa condition physique."

"En Malaisie, il a défendu ses propres intérêts et a su gérer le risque. C'est aussi à ça que servent les frères."

"Si votre frère se bat pour un championnat du monde, vous n'allez pas lui jeter votre moto dessus pour voir ce qui se passe. Encore moins parce que nous roulons tous les deux sur des Ducati."

"Si vous faites ça, alors vous êtes un mauvais frère. Vous devez l'appeler et lui présenter vos excuses."

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex a terminé troisième en Malaisie, décrochant ainsi son troisième podium de la saison. Après la course, le pilote Gresini a confirmé qu'il subirait une intervention chirurgicale dès le lendemain afin de retirer la grande plaque qui soutient sa clavicule droite et de traiter ses problèmes persistants à l'épaule, consécutifs à sa lourde chute de Barcelone.

Cette opération l'a contraint à déclarer forfait pour le GP du Qatar, privant Marc du soutien potentiel de son frère alors qu'il tente de décrocher le titre. Mais le pilote officiel Ducati a balayé l'idée selon laquelle il aurait besoin de l'aide des autres pilotes.

"Quand vous avez la vitesse, vous n'avez pas besoin d'équipiers de soutien, de consignes d'équipe ou de quoi que ce soit d'autre", a-t-il déclaré.

Márquez est arrivé à Doha plus tard que la plupart de ses rivaux, en prenant le dernier vol disponible qui lui permettait d'assister à la conférence de presse officielle de jeudi.

Malgré son avance confortable au championnat, il est resté prudent quant à ses chances de décrocher le titre dès ce week-end.

"Je connais les chiffres. Je dois marquer huit points de plus que l'un et 30 de plus que l'autre", a-t-il déclaré, faisant respectivement référence à Martín et Bezzecchi.

Plutôt que de prendre des risques inutiles à Lusail, Márquez a laissé entendre que son approche privilégiée serait de consolider sa position avant les deux dernières manches au Portugal et à Valence.

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