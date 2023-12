Les premiers commentaires de Marc Márquez sur la Ducati révélés

Marc Márquez n'a pas encore le droit de s'exprimer sur la Ducati qu'il a découverte mardi au test de Valence, puisqu'il reste sous contrat avec Honda jusqu'à la fin de l'année. Les seuls commentaires ont donc été ceux des dirigeants de Ducati, de l'équipe Gresini ou des autres pilotes ces derniers jours, les premières impressions de Márquez étant restées secrètes.

Des images, visiblement filmées par Sky Sport, de l'un des premiers débriefings de l'Espagnol dans le garage Gresini ont cependant fuite sur les réseaux sociaux. On y entend Márquez faire des comparaisons entre la Honda, moto qu'il connaît à la perfection, et la Ducati. S'il juge cette dernière moins exigeante physiquement que la machine japonaise, il a eu un peu de mal à s'adapter à certaines spécificités.

"Avec l'avant, je ne peux pas être agressif dans les freinages en ligne parce que si tu le fais, tu perds un peu l'arrière et la moto commence à devenir un peu instable, surtout au premier freinage", explique Márquez dans la vidéo. "Il faut être plus doux dans le freinage mais quand tu entres dans les virages, ça semble plus dur qu'avec mon ancienne moto, mais la confiance est là."

"Mais je ne sais pas quand je vais perdre l'avant. [...] J'ai senti que c'était stable mais je n'avais pas la confiance pour entrer. Si tu entres trop vite, tu ne peux pas surpiloter. Si tu le fais, l'avant bouge un peu. Il faut ralentir avant de freiner, avant de tourner. Si tu ne le fais pas, tu sors, large, large, large. J'ai senti beaucoup de poids sur l'arrière et l'avant donne des sensations très légères en milieu de courbe."

Marc Márquez

"La moto est moins exigeante que la Honda", résume Márquez dans l'échange. "C'est très facile dans les changements de direction entre le [virage] 9 et le 10, et entre le 12 et 13, c'est mieux en courbe."

"Sur les gaz, avec la Honda je pouvais les mettre super tôt", ajoute Márquez dans un autre extrait. "Parfois, c'est bien en courbe, quand on a du grip, parce qu'on peut en profiter et ça continue à venir. Là, si je mets les gaz trop tôt, ça met du temps à revenir. Il faut attendre un peu plus. Il faut les mettre plus franchement, d'une façon plus agressive. Sur la Honda, je les mettais à 40% pour une petite période et après, je relevais et je partais. Là, je sens que si je mets 30% ou 40% des gaz et que je tourne, je sors large."

Si ces commentaires montrent que Márquez devra adapter son pilotage à la Ducati, cela ne l'a pas empêché d'être rapidement performant à son guidon puisqu'il a signé le quatrième temps de la journée, à 0"171 du leader Maverick Viñales. Après s'être plongé dans ses données, Enea Bastianini a estimé que l'octuple champion était "probablement le pilote Ducati le plus rapide au virage 8" tandis que Jorge Martín a "déjà appris certaines choses" en étudiant son pilotage.