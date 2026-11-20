MotoGP GP du Portugal
Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"
Il ne manque que quelques points au pilote Ducati pour décrocher le titre 2026, mais il est pleinement conscient que les choses peuvent encore mal tourner.
Richard Asher Germán Garcia Casanova
Publié: 20 nov. 2026, 09:32
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez aura une nouvelle occasion de décrocher le titre MotoGP 2026 ce samedi, mais il prévient qu'il voit des risques partout à l'approche d'un week-end décisif.
Marc n'a besoin que de marquer 14 points au Grand Prix du Portugal, qui débutera ce vendredi à Portimão, pour remporter son 10e titre mondial, et son huitième en MotoGP. Il égalerait ainsi la légende Giacomo Agostini, détenteur du record de titres dans la catégorie reine.
Le scénario est clair pour Márquez samedi. S'il remporte le Sprint ou marque trois points de plus que Jorge Martín, il sera sacré champion du monde.
S'il n'est pas couronné samedi, Márquez aura encore une occasion dimanche, puis lors de la finale de la saison, le week-end prochain à Valence. Les chiffres jouent donc largement en sa faveur, mais savoir qu'il n'a plus qu'à éviter de perdre le titre le rend extrêmement prudent.
"Vous savez, je vois des risques partout", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse organisée jeudi à Portimão. "C'est le seul changement dans mon état d'esprit. Dimanche, je faisais du vélo comme d'habitude, et il pleuvait un peu à Madrid. J'avais vraiment peur dans les descentes, par exemple !"
Márquez a également évoqué la chute de Tadej Pogačar lors de la Vuelta a España cette année, qui lui a coûté le seul Grand Tour manquant à son palmarès.
Marc Marquez, Ducati Team
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Je ne sais pas si vous suivez le cyclisme, par exemple. Pogacar sur la Vuelta... Tout le monde disait : 'C'est gagné'. Et à cause d'un simple caillou, il est tombé, s'est fracturé la clavicule et a dû renoncer à la Vuelta."
"Ce sont les bons et les mauvais côtés du sport, qui nous obligent à rester concentrés dans notre garage !"
"Rester concentré est le plus important, car l'ambiance donne l'impression que tout est déjà joué, ou que rien ne l'est. Mais la course reste la course. Tout peut arriver."
Márquez a également rappelé aux journalistes présents qu'éviter les risques ne signifiait pas automatiquement rouler moins vite, puisque les incidents impliquant d'autres pilotes restent toujours une menace.
"Je pense que si vous êtes dans le top 4, vous prenez moins de risques que si vous êtes 10e, 9e ou au milieu du peloton. Nous allons donc voir comment gérer tout cela."
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