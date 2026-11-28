MotoGP GP de Valence

Marc Márquez juge sa pénalité au Sprint du GP de Valence "injuste"

Le champion du monde 2026 s'attend à une modification du règlement, estimant avoir été pénalisé à tort après le cafouillage du départ du Sprint à Valence.

Rachit Thukral

Mis à jour: 28 nov. 2026, 17:33

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marc Márquez a qualifié d'"injuste" la double pénalité Long Lap qui lui a été infligée après l'interruption du départ du Sprint du Grand Prix de Valence, même s'il a reconnu pouvoir prendre l'incident avec le sourire puisqu'il avait déjà décroché le titre MotoGP 2026.

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La Ducati d'usine de Márquez a pris feu en raison d'une surchauffe, après que les pilotes ont passé près de 10 secondes sur la grille de départ à attendre l'extinction des feux. La direction de course a finalement interrompu le départ.

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Après cet incident spectaculaire, l'Espagnol est retourné à son box à pied pour enfourcher sa deuxième moto, déclenchant automatiquement une pénalité pour avoir quitté la grille pendant la procédure de départ.

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Si la direction de course a appliqué le règlement, cette sanction a suscité des réactions mitigées compte tenu des circonstances atténuantes, le portique des feux de départ ayant connu un problème technique.

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Márquez estime que cette pénalité n'était pas justifiée, mais se console en constatant qu'elle n'a finalement eu aucune incidence sur l'issue du championnat.

"C'était une situation très étrange", a-t-il déclaré.

"Ce qui est arrivé à ma moto était normal, parce que nous sommes restés 10 secondes sur le limiteur. C'est une moto de course. Nous sommes en MotoGP, donc tout est conçu pour fonctionner à la limite. On peut rester 5 secondes sur le limiteur, mais pas 10 secondes."

"C'est vrai que le règlement, c'est le règlement. S'ils décident de retarder le départ et que vous quittez la grille, vous recevez deux pénalités Long Lap. Mais je pense qu'ils vont modifier le règlement à l'avenir."

"Je souris parce que le championnat est déjà plié. Mais ce n'était pas juste, car le problème technique ne venait pas de ma moto. Il y a bien eu un problème technique, mais il venait de la direction de course, et c'est lui qui a provoqué cette situation."

Márquez a reconnu qu'il aurait immédiatement demandé des explications à la direction de course au sujet de cette pénalité si le titre avait encore été en jeu à Valence.

"Je peux en rire parce que le championnat était déjà joué. Si cela s'était produit au Portugal, je serais directement allé voir la direction de course", a-t-il déclaré.

"Ils auraient pu m'éviter cette pénalité. Il n'y avait plus rien en jeu et Aprilia avait déjà décroché le titre constructeurs [sous réserve des résultats de dimanche]."

"Je peux comprendre la réaction du public. Il aurait fallu considérer qu'il s'agissait d'une nouvelle course : tout le monde retourne aux stands, puis on procède à un nouveau départ."

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Interrogé sur l'éventualité d'avoir désobéi à la pénalité, sachant qu'il disputait son dernier week-end en MotoGP, Márquez a répondu avec un large sourire : "Oui, mais ce n'était pas le moment de faire un passage par les stands et de recevoir ensuite un drapeau noir. Mais j'y ai pensé."

"Je me battais avec [Jorge] Martín et je me suis dit : 'Non, je ne vais pas effectuer cette pénalité'. Mais ensuite, j'ai pensé que je risquais de recevoir un passage obligatoire par les stands, puis peut-être un drapeau noir. Ce n'était pas le moment."

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La gestion de la procédure de reprise a également suscité des interrogations, les pilotes encore en course n'ayant pas reçu l'ordre de regagner les stands alors que la direction de course avait annoncé qu'elle appliquerait la procédure de redémarrage rapide.

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Le Sprint a finalement été lancé à 15h25, heure locale, avec un tour de chauffe supplémentaire, soit 25 minutes après l'heure initialement prévue.

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"Un retard de départ, cela signifie cinq minutes, pas plus, et certainement pas 25 minutes", a déclaré Márquez.

"La bonne décision aurait donc été de faire rentrer tout le monde dans les stands, de mettre les couvertures chauffantes et même de vérifier les motos. Ducati s'inquiétait pour les autres motos de la marque, car le constructeur ne savait pas dans quel état seraient le moteur et l'embrayage."

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Márquez est retombé à la 14e place après avoir effectué sa pénalité, mais a finalement franchi la ligne d'arrivée au 13e rang, après la chute de Fermín Aldeguer (Gresini) en fin de Sprint.

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