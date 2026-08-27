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Marc Márquez raconte pourquoi il a déconseillé à Isack Hadjar de courir à Zandvoort

Marc Márquez est revenu sur les conseils qu'il a donnés à Isack Hadjar, blessé et forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marc Márquez a expliqué pourquoi il avait conseillé à Isack Hadjar de ne pas participer au Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Le pilote Red Bull souhaitait disputer la course de Zandvoort le week-end dernier malgré une blessure au poignet survenue quelques semaines plus tôt alors qu'il s'entraînait dans une salle de sport.

Le Français de 21 ans a finalement choisi de faire l'impasse sur la course après avoir discuté de la situation avec le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, et Marc Márquez, ancien athlète Red Bull, qui l'ont tous deux incité à se concentrer sur sa récupération.

Le champion du monde MotoGP en titre a révélé qu'Isack Hadjar l'avait contacté après sa blessure pour lui demander des conseils sur la manière d'aborder sa récupération. Ayant vu sa propre carrière manquer de basculer après une fracture du bras à Jerez en 2020, Marc Márquez a conseillé au pilote tricolore de ne pas précipiter son retour, en le mettant en garde contre les conséquences potentielles.

"Hadjar m'a contacté", a confirmé Marc Márquez sur le site officiel du MotoGP. "Je ne suis pas médecin, bien sûr, mais c'était simplement pour lui donner un conseil, parce que parfois, pour un pilote, c'est très difficile."

"Parfois, on se dit : 'OK, peut-être que je peux [courir].' Mais il est difficile d'accepter de se dire : 'OK, je vais manquer cette course et je vais me préparer de la meilleure manière possible pour la suivante.' Et c'est exactement ce que je lui ai dit."

"J'ai appris par le passé que manquer une course ne changera pas votre vie. Manquer une course, ou aggraver sa blessure parce qu'on reprend trop tôt, ça peut changer votre vie. Ma vie a beaucoup changé depuis ma blessure de Jerez. Donc oui, j'ai simplement essayé de donner ce conseil à Hadjar, et je pense qu'il a pris la bonne décision parce qu'il a une longue carrière devant lui."

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Photo by: Rainier Ehrhardt

Les commentaires de Marc Márquez témoignent d'un changement important dans son état d'esprit, le pilote officiel Ducati ayant reconnu à plusieurs reprises ces dernières années qu'il avait appris à accepter ses limites physiques.

La carrière du pilote espagnol en MotoGP a failli prendre fin lorsqu'il s'est fracturé un os du bras dans une violente chute en highside lors de la première course de la saison 2020 à Jerez. Après avoir subi une intervention chirurgicale immédiate, il a tenté de reprendre la compétition quelques jours plus tard au Grand Prix d'Andalousie, mais les contraintes supplémentaires imposées à son corps ont fragilisé la plaque fixée sur son bras.

Après avoir dû se retirer en cours de week-end, Marc Márquez a manqué l'intégralité de la saison et ce n'est qu'à la suite d'une quatrième opération, en 2022, qu'il a pu retrouver une grande partie de la mobilité qu'il avait perdue dans son bras.

L'absence d'Isack Hadjar au Grand Prix des Pays-Bas a permis à Liam Lawson d'être promu de Racing Bulls à Red Bull pour le remplacer, tandis que Yuki Tsunoda a pris la place du Néo-Zélandais dans l'équipe sœur. La date du retour d'Isack Hadjar à la compétition reste incertaine, mais espérée pour le prochain Grand Prix prévu à Monza, le 6 septembre.

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