Márquez rassuré : "Je me suis senti compétitif et je me suis battu"

Marc Márquez n'a certes obtenu que le point de la 15e place au Grand Prix d'Autriche, mais cette course lui a procuré des sensations qu'il attendait de longue date. Aidé par une injection d'antidouleurs mais surtout par une moto en progrès, le pilote espagnol s'est rapproché d'une performance digne de son niveau, bataillant pour la tête de la course dans les conditions les plus équitables, lorsque la piste était encore sèche.

"Dans la situation dans laquelle on est, je préfère me battre sur le sec avec les leaders, qu'obtenir un bon résultat ou même gagner une course grâce au flag-to-flag", résumait-il à l'arrivée auprès du site officiel du MotoGP, balayant toute déception pour la chute qui lui a coûté cher après le changement de moto. "J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis senti compétitif et je me suis battu. C'est vrai que Pecco [Bagnaia] pilotait vraiment bien et qu'il a bien géré la course, mais j'étais là. Et à la fin surtout, j'ai senti quelque chose de spécial, c'était ma journée."

Márquez a expliqué avoir volontairement cherché à se placer en position de leader au moment où la pluie s'intensifiait, afin d'emmener avec lui le groupe de tête dans la pitlane pour un changement de moto, un élan auquel seul Brad Binder a résisté. Mais cette pluie, que tout pilote diminué voit comme une alliée, a finalement plutôt été son "ennemie" en cassant sa course bien menée jusqu'ici et en provoquant sa chute au retour en piste.

Malgré tout, le champion espagnol retenait surtout qu'il n'avait plus aussi bien piloté depuis sa blessure, estimant que cela a été "[son] meilleur dimanche cette saison, et de loin". "Je suis content de cette course. C'est vrai que ce n'est qu'un point, mais j'ai pris beaucoup de plaisir", retenait-il. "L'équipe a fait un très bon travail pendant ces deux Grands Prix, ils ont beaucoup travaillé, et je voulais les remercier en obtenant un bon résultat. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, mais ils étaient très heureux aussi de la performance sur le sec."

Parti avec un pneu arrière soft afin de tenter de contrer le manque de grip et de traction de la Honda, Márquez s'est senti pousser des ailes, et pas uniquement dans les premiers instants de la course. Le rythme de course, un peu plus lent que ce qu'il avait craint, l'a rassuré et il s'est senti apte à se battre face à ceux qui, bien plus que lui, faisaient figure de favoris avant le départ.

"Je me sentais bien et j'ai même réussi à économiser mes pneus. Dans la première partie de la course, ça n'a pas été une surprise parce que quand on choisit le soft, on a cet extra. Mais à la fin, quand j'ai dépassé Quartararo et qu'en trois virages, j'ai rattrapé Bagnaia, je me suis dit 'OK, le potentiel est là'. Vous savez, quand on dépasse quelqu'un et qu'ensuite on a du mal à combler la demi-seconde qui nous sépare du pilote de devant, alors on est un peu à la limite. Mais à ce moment-là, je pense qu'il restait dix ou neuf tours, j'ai dépassé Quartararo, puis je me suis dit que j'allais essayer de le rattraper dans ce tour-là, et en un tour, bam bam, j'ai rattrapé Pecco. Là j'ai commencé à réaliser que c'était une bonne performance et ça a été une grande surprise sur la moto. Ensuite, malheureusement, la pluie est arrivée et ça tout a changé."

Il en faut plus pour jouer le titre en 2022

"Pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, à la fin de la course [sur le sec], je me suis senti beaucoup plus fort que dans la première partie. Alors avant la course, je priais pour avoir quelques gouttes parce que c'était ma seule chance, mais pendant la course, je priais pour ne pas avoir de pluie parce que je me sentais très fort. C'est une bonne nouvelle que j'aie pu être rapide et régulier", a souligné Marc Márquez.

"Mais j'ai déjà dit à Honda que ce n'était pas suffisant", s'est-il empressé d'ajouter. "Il faut que l'on continue à travailler parce que c'est vrai que j'étais là, mais je prenais beaucoup de risques. Alors si on veut se battre pour le championnat l'année prochaine, il faudra que l'on soit un tout petit peu plus rapides, juste qu'on améliore quelques points."

"On a beaucoup progressé ce week-end mais pas assez. On a beaucoup travaillé pour l'avenir", a-t-il souligné, ayant indiqué qu'il avait pu bénéficier de la moto qui lui plaisait samedi et dimanche et se sentir plus à l'aise. Est-ce à dire que les attentes seront plus élevées pour Silverstone ? "C'est vrai que j'ai dit que c'est la moto qui me plaît, mais la performance n'est pas assez élevée", a-t-il tempéré. "Il nous faut encore une autre amélioration. On roule bien, on est là et [dimanche] on a montré quelque chose, mais où sont les autres Honda ? On est en difficulté pendant le week-end, pendant les essais, on n'est pas réguliers parmi les premiers, on est tout le temps dixième ou cinquième… J'ai fait une course parfaite, mais il nous en faut plus et il faut qu'on continue à travailler. On travaille pour l'avenir."

Chez Honda aussi, on retient de ce Grand Prix des signaux positifs pour le futur, cette performance du #93 sur le sec ayant montré qu'il poursuit bel et bien sa progression. "Bien entendu, le résultat final n'est pas bon, mais si nous regardons la course de Marc, nous pouvons voir que même en ayant des désavantages, il a été capable de rouler avec les top pilotes et de rester avec eux sur le sec. C'est important pour Marc Márquez et également très important pour le team Repsol Honda, car nous comprenons qu'il revient à son véritable potentiel", a souligné Alberto Puig, team manager. "Nous quittons l'Autriche en manquant bien sûr une partie du potentiel de notre RC213V, mais nous travaillons constamment pour progresser. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes en bonne voie."