Márquez réaliste face aux Aprilia en Indonésie : "Il faut voir les choses en face"

Marc Márquez affirme que le retard accumulé par Ducati face à Aprilia lors des essais du Grand Prix d'Indonésie est bien réel, estimant que la marque de Borgo Panigale accuse au moins une demi-seconde de déficit.

Comme on pouvait s'y attendre à l'approche du week-end, c'est Aprilia qui a dominé cette première journée d'essais à Mandalika, le pilote Trackhouse Raúl Fernández emmenant un triplé pour la marque de Noale après avoir battu le record du circuit dans l'après-midi.

Márquez a terminé cinquième sur la meilleure des Ducati, également devancé par la KTM de Pedro Acosta. Son meilleur temps place le champion du monde à 0,7 seconde de Fernández et à 0,5 seconde de la meilleure Aprilia d'usine pilotée par Marco Bezzecchi.

Mandalika a toujours été la bête noir de Ducati : son tracé fluide et la carcasse rigide qui équipe les pneus arrière Michelin sur ce circuit s'avèrent être une combinaison difficile à gérer pour la Desmosedici. Márquez lui-même a connu beaucoup de difficultés sur ce circuit indonésien, où il n'a toujours pas réussi à terminer une course le dimanche en trois tentatives.

Si le champion du monde en titre a déclaré que Ducati avait bien démarré la journée de vendredi en signant le deuxième meilleur temps lors des EL1, il a toutefois admis qu'Aprilia avait pris une avance considérable au fil de la journée.

Marc Márquez (Ducati Team) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bien, mieux que prévu", a-t-il déclaré pour résumer sa journée. "Je m'attendais à être plus loin dans le classement, mais nous avons commencé avec une base acceptable, ce qui nous a permis de travailler à partir d'un bon point de départ."

"Mais comme cela s'est produit à Assen, comme à Silverstone et comme nous l'avions prévu pour ici, les Aprilia ont une longueur d'avance. Nous allons essayer de nous donner à 100% tout au long du week-end pour nous rapprocher le plus possible."

Márquez s'est dit convaincu que l'écart avec la tête n'était pas exagéré par des circonstances atténuantes, affirmant que Ducati devait faire de son mieux pour tirer le meilleur parti de la situation.

"C'est réel. Ce ne sont peut-être pas sept [dixièmes], ce sont peut-être cinq, mais Raúl avait une bonne longueur d'avance. Je crois même qu'il a signé un temps de 1'29"7 avec les pneus medium", a-t-il expliqué.

"Nous étions une demi-seconde derrière à ce moment-là, donc l'écart est bien réel. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas le cacher. Nous devons continuer à travailler et à nous battre pour tirer le meilleur parti de ce dont nous disposons et décrocher le meilleur résultat possible à Mandalika."

À la veille de ce week-end, Márquez a réaffirmé qu'il se montrerait offensif chaque week-end, même sur des circuits qui, historiquement, ne conviennent pas à son style de pilotage. Mais l'Espagnol ne se fait aucune illusion quant au défi qui l'attend à Mandalika, estimant que même un podium semble optimiste alors qu'au moins trois pilotes Aprilia – voire les quatre – devraient se battre en tête.

"Évidemment, il faut voir les choses en face. À l'heure actuelle, il faudrait que je renverse considérablement la situation pour pouvoir prétendre au podium", a-t-il admis. "Je ne parle même pas de victoire, juste du podium. On verra bien, on ne sait jamais tant que le drapeau à damier n'est pas franchi."

"Tout d'abord, nous avons une séance de qualifications très importante, et c'est peut-être mon point faible aujourd'hui sur ce circuit : le chrono. Car en rythme de course, je m'en sors bien, mais en chrono, c'est là que je constate que je ne tire pas tout à fait le meilleur parti des pneus, par exemple."

"On verra bien. Mais la réalité, c'est qu'il sera difficile de monter sur le podium ici. L'important est de marquer autant de points que possible."