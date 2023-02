Pour Ducati, "ce n'est plus le moment" d'envisager le recrutement de Márquez

Charger le lecteur audio

Les premiers essais collectifs de cette année ont clairement montré que Honda n'avait pas encore trouvé la solution pour replacer sa RC213V sur de bons rails. Les propos de Marc Márquez à l'issue des trois jours de piste à Sepang manquaient d'enthousiasme, et même la spécification choisie n'a pas semblé le convaincre, lui qui l'a décrite comme étant "très similaire à celle de Valence", sans "grande différence" et avec "le même concept [et] les mêmes problèmes".

Le constructeur japonais a trois semaines pour dégoter de nouvelles idées avant que son leader n'enfourche à nouveau la moto pour ce qui sera le dernier test de la pré-saison, à Portimão les 11 et 12 mars, avant le début du championnat. De toute évidence, à moins d'un miracle, les délais sont trop courts pour que le département technique de Tokyo soit en mesure de redresser la barre avec un prototype qui parait stagner, et cela inquiète beaucoup au plus haut niveau de la société à l'aile dorée. Car personne n'a oublié les mots que Márquez a prononcés l'été dernier devant les responsables du HRC lors d'une réunion en Autriche.

"Ça, c'est pour gagner", avait en effet dit le pilote espagnol à Tetsuhiro Kuwata et Shinichi Kokubu, deux des principaux dirigeants de Honda, en leur montrant la longue cicatrice qui balafre son bras droit. "Je veux le faire avec Honda, mais si ça n'est pas possible, j'irai gagner ma vie", avait-il ajouté, dans une scène décrite par le docu-série "Marc Márquez : All in" disponible depuis aujourd'hui sur Prime Video.

Interrogé sur la portée de ces quelques mots, Marc Márquez a choisi ces dernières semaines de tempérer la véhémence qui avait été la sienne, lui qui s'est efforcé, depuis qu'il a repris la compétition, de concentrer sa communication sur l'objectif qu'il poursuit et qui est de revenir au sommet avec Honda, sans vouloir envisager d'autre scénario. Sa frustration est cependant difficile à masquer et, alors que ce test en Malaisie s'annonçait déjà comme décisif, son entourage prend de plus en plus conscience du risque de le voir partir, ce qui semblait impossible il y a quelques années.

Mais quelles pourraient être les alternatives de Marc Márquez ? En toute logique, si son objectif est de décrocher une neuvième couronne, la voie la plus directe pour y parvenir serait de passer à une Ducati, à en juger par la hiérarchie actuelle en MotoGP.

"Ce n'est pas que Ducati n'a pas besoin d'un extraterrestre comme Marc, c'est que nous l'avons déjà", répond cependant Paolo Ciabatti, interrogé par Motorsport.com, en faisant clairement référence au titre 2022 remporté avec Pecco Bagnaia avec sept victoires sur un total de dix podiums, ainsi que cinq pole positions, et surtout le plus gros comeback jamais observé avec 91 points de retard effacés durant la seconde moitié du championnat.

"Il ne faut jamais dire jamais, mais Márquez a 30 ans et nous avons des pilotes qui ont cinq à six ans de moins, avec une marge de progression. Je ne pense pas que Ducati ait besoin de Marc, et je le dis avec le plus grand respect", a ajouté le directeur sportif de Ducati Corse. "Nous avons déjà assez de pilotes qui sont désireux de faire partie de l'équipe d'usine pour ne pas avoir à penser à le recruter. Évidemment, s'il nous appelle demain pour demander un rendez-vous, nous ne lui raccrocherons pas au nez. Mais le moment où Marc aurait pu signer chez Ducati, c'était il y a quelques années, ce n'est plus le moment."

