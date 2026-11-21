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Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"

Tombé à moins d'un tour du sacre mondial samedi, Márquez relativise sa chute sur une piste piégeuse et préfère déjà se tourner vers la suite.

Richard Asher Rachit Thukral

Mis à jour: 21 nov. 2026, 16:59

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a rapidement tourné la page après sa chute surprise dans le Sprint de Portimão samedi. Il a reconnu avoir été piégé par la pluie, mais entend désormais passer à autre chose.

Troisième à un tour de l'arrivée, le pilote Ducati officiel semblait en passe de décrocher le titre mondial. Mais le scénario en a décidé autrement : quelques gouttes de pluie éparses ont rebattu les cartes et Márquez s'est fait piéger par l'évolution des conditions, chutant dans le virage 7.

Cette chute a permis aux pilotes Aprilia officiels Marco Bezzecchi et Jorge Martín de prolonger la lutte pour le titre au moins jusqu'au Grand Prix du Portugal de dimanche. Son plus proche rival, Martín, abordera la course avec 55 points de retard sur Márquez, tandis que Bezzecchi en comptera sept de plus.

Une nouvelle fois, les chances des deux pilotes Aprilia seront donc très limitées, tandis que Márquez sera largement favori pour décrocher la couronne dans des conditions qui s'annoncent moins délicates. Comme l'a souligné un Márquez serein, il maîtrisait sa course jusqu'à l'arrivée de la pluie.

"Je faisais une bonne course, j'avais un bon rythme", a-t-il expliqué. "Mais quand la pluie est arrivée, le problème, c'est que ce genre d'averse est très difficile à anticiper. Je pensais que la piste n'était pas aussi mouillée dans ce virage et j'ai chuté."

"Il ne pleuvait pas beaucoup, mais c'est un virage où l'on arrive à grande vitesse et j'ai été trop optimiste. C'est donc mon erreur."

"J'avais un bon rythme, mon chrono était bon, mais quand j'ai vu les projections d'eau et les drapeaux signalant la pluie, je n'étais plus détendu ! Même dans le virage précédent, j'ai été particulièrement prudent parce qu'il était en descente. Mais à l'accélération dans le virage 6, je me suis dit : 'D'accord, le bitume est bon' - parce qu'en général, on teste l'adhérence sur l'accélération, c'est moins risqué. Mais dans ce virage, comme je l'ai dit, j'ai été trop optimiste."

"Mais heureusement, je me sens bien. Martín ne m'a repris que cinq points, donc demain, nous aurons une nouvelle chance."

Marc Marquez had made third spot his own before his crash

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez a expliqué qu'il avait hâte de disputer une course sur piste sèche et qu'il était convaincu de pouvoir retrouver le rythme maîtrisé qu'il affichait avant l'arrivée de la pluie pendant le Sprint.

"Oui, bien sûr, je préfère une course sur le sec", a-t-il confirmé. "C'est vrai que je dois prendre le départ et trouver mon rythme... mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, je n'avais pas l'impression d'être à la limite. Je n'avais pas le sentiment de piloter de manière incontrôlée."

Il s'est en revanche montré moins enclin à se préoccuper des calculs précis nécessaires pour décrocher le titre dimanche face à deux adversaires différents. Márquez sait qu'au bout du compte, une arrivée dans les points sans prendre de risques excessifs suffira.

"Peu importe, il faut terminer la course. C'est le principal objectif pour demain."

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