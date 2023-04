Márquez a renoncé à Jerez pour ne pas mettre sa carrière en péril

Marc Márquez a fait ce jeudi son retour dans le paddock MotoGP. Sa venue avait été annoncée avant même que le pilote passe l'examen de contrôle calé mardi par ses médecins personnels pour évaluer la guérison de sa main fracturée, sa présence étant prévue à Jerez pour l'inauguration d'un lieu d'exposition qui lui est dédié dans l'enceinte du circuit.

Finalement, le pilote espagnol s'en tiendra aux activités médiatiques, puisque ses médecins ont acté qu'il ne reprendrait la piste tout de suite, sa main ayant encore besoin de temps pour que la fracture se consolide. Mais au lieu de se contenter d'une simple visite de courtoisie, Márquez a pris le temps jeudi après-midi de donner une conférence de presse afin de faire le point sur sa condition physique, à nouveau mise à mal par cet accident survenu il y a un mois, dès le premier Grand Prix de la saison.

"Dès le début, les médecins ont dit [qu'il faudrait] entre six et huit semaines, mais j'ai été très optimiste et j'ai essayé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour accélérer ma rééducation et courir ici, au GP d'Espagne", explique le pilote Honda. "Malheureusement, après le scanner de mardi, on a contrôlé [la situation] avec l'équipe médicale de Madrid et ils ont dit que c'était trop risqué. Ils ont ensuite reconfirmé avec la Clinique Mayo [la clinique américaine qui l'a opéré de l'épaule en 2022, ndlr] et on a aussi reconfirmé avec l'Athlete Performance Centre de Red Bull, et ils ont été unanimes pour dire que ce serait trop risqué de courir ici."

"Il y avait bien sûr des possibilités, mais il existait un risque très, très élevé de gâcher l'opération. Donc quand trois équipes médicales m'ont dit que [je risquais] de foutre l'opération en l'air, j'ai décidé de ne pas courir ici", poursuit Marc Márquez, précisant que c'est tout bonnement la suite de sa carrière qui est en jeu.

"J'ai essayé à 100% de revenir ici, mais quand trois équipes médicales vous disent que vous faites quelque chose de dingue et que si vous tombez vous allez encore vous faire mal, alors il faut l'accepter. Le risque principal, ça n'était pas de tomber. Simplement, avec la pression du guidon, on [peut] abîmer à nouveau [la blessure]. C'est une très petite fissure mais ça donne la stabilité au doigt. Et ce doigt est l'un des plus importants, surtout quand on freine."

"J'ai cassé cet os dans cette situation", précise-t-il en décrivant le mouvement brusque de son poignet au moment de l'impact subi au Portugal, ayant provoqué cette fracture. "C'est une situation que je vais répéter à chaque point de freinage. Le problème c'est que, si je devais me blesser à nouveau, ils m'ont dit que ce serait un gros dégât et pas juste pour trois mois de plus mais pour ma carrière. Ils ont réussi à très bien arranger ça, ils ont très bien opéré, mais si je devais me blesser à nouveau [sur ce doigt], ça pourrait peut-être être la fin de ma carrière parce que c'est un doigt important."

"Ça a donc été une décision facile. Quand trois équipes médicales vous disent que vous allez vous blesser à nouveau si vous courez, alors c'est une décision facile, qu'on ait 30, 20 ou 15 ans. On ne peut pas aller contre les médecins, ce sont les professionnels."

Marc Márquez a vu le bout d'une seule course cette année, le sprint de Portimão, qu'il a bouclé à la troisième place

Blessé le 26 mars, Marc Márquez a immédiatement été opéré et il en arrive désormais à trois Grands Prix d'absence. Devoir renoncer à ce rendez-vous à domicile, qui plus est suivi par un important test post-course lundi, n'a pas été simple à encaisser pour lui.

"C'est important d'être sur la moto, c'est certain. Ça a été difficile de manquer le GP d'Argentine parce que c'est une piste que j'aime ; ça l'a été encore plus de manquer le GP des Amériques parce que j'adore ce circuit, et c'est encore plus difficile de manquer un des Grands Prix les plus importants pour tous les sponsors et pour un pilote espagnol."

"Et puis, il y a le test de lundi, où je ne vais pas pouvoir aider Honda en piste. Ils ont deux bons pilotes, Mir et Rins, qui peuvent poursuivre le trajet sur le projet. Et je vais bien sûr essayer d'être prêt. Le principal objectif est d'essayer de courir au Mans, ça n'est pas encore sûr à 100%, mais je pourrai alors continuer à aider sur le projet."

En attendant le prochain verdict de ses médecins dans deux semaines, avant le Grand Prix de France, Marc Márquez rentre chez lui dès ce soir et va s'efforcer de poursuivre sa rééducation en étant à nouveau contraint de suivre les courses à distance. Il sera remplacé ce week-end par Iker Lecuona, pilote Honda en WorldSBK.

