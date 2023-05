Marc Márquez de retour pour le Grand Prix de France

Pour Marc Márquez, les bonnes nouvelles arrivent par deux : après avoir appris que la Cour d'appel du MotoGP annulait la pénalité qu'il avait reçue après le GP du Portugal, voici qu'Honda annonce son retour à la compétition cette semaine, à l'occasion du Grand Prix de France qui se tiendra au Mans.

Le pilote espagnol a obtenu le feu vert de ses médecins, après de nouveaux examens de contrôle. Sa main droite, fracturée à la base du pouce lors d'un accrochage à Portimão le 26 mars dernier, est suffisamment remise pour qu'il puisse reprendre le guidon de sa Honda.

Il devra passer le contrôle obligatoire du championnat jeudi pour être autorisé définitivement à reprendre la piste lors des premiers essais, vendredi, mais il devrait s'agir d'une formalité compte tenu des conclusions de ses médecins personnels, restés très prudents jusqu'ici.

Il y a deux semaines, trois avis consultés par Marc Márquez en Espagne, aux États-Unis et en Autriche lui avaient unanimement conseillé de patienter encore un peu, tant le risque de séquelles était important. Le pilote n'avait fait qu'une visite éclair à Jerez avant le début des essais et il avait témoigné de sa volonté de privilégier le bon sens pour ne pas précipiter son retour.

"Plus d'inquiétude, ma blessure est complètement guérie"

Aujourd'hui, ces trois mêmes équipes médicales, à commencer par le Dr Ignacio Roger de Oña, de l'hôpital Ruber Internacional de Madrid, qui l'a opéré, sont "satisfaites de la guérison de l'os". Le sextuple champion MotoGP va donc enfin pouvoir mettre de côté ce début de championnat manqué. "Très heureux d'être de retour", il annonce cependant qu'il aura d'abord pour objectif au Mans de se remettre dans le bain.

"Je tiens tout d'abord à remercier mon équipe médicale pour son professionnalisme et ses conseils au cours des dernières semaines", commente le pilote espagnol. "Bien sûr, en tant que pilote, on veut toujours revenir le plus vite possible, mais avec une blessure comme celle-ci, il était vraiment important de lui permettre de guérir. Maintenant que je suis là et pleinement concentré sur le pilotage, je n'ai plus d'inquiétude à propos de ma blessure puisqu'elle est complètement guérie."

Accidenté au début de la course principale de Portimão, au lancement du championnat, Marc Márquez a fait l'impasse sur les Grands Prix d'Argentine, des Amériques et d'Espagne. Stefan Bradl puis Iker Lecuona l'ont remplacé lors des deux dernières manches en date.

S'il peut enfin reprendre la piste, le plateau 2023 demeurera toutefois incomplet dans la Sarthe : Enea Bastianini et Pol Espargaró sont toujours forfaits après leurs accidents de Portimão. Miguel Oliveira sera également absent au Mans, à nouveau blessé à Jerez. Son coéquipier Raúl Fernández espère quant à lui être au départ des courses, mais il a été opéré jeudi dernier d'un arm-pump et devra d'abord passer le contrôle médical du championnat, demain.