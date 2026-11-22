Résumé de course

MotoGP GP du Portugal

Marc Márquez sacré champion 2026, Marco Bezzecchi remporte une course sous tension

Aprilia réalise un triplé, mais le pilote Ducati Márquez vole la vedette à Portimão.

Rachit Thukral

Publié: 22 nov. 2026, 13:54

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a décroché le titre MotoGP 2026 en terminant prudemment à la huitième place du Grand Prix du Portugal, tandis que Marco Bezzecchi a mené Aprilia à un triplé.

Après avoir manqué deux occasions de décrocher le titre, lors du Grand Prix du Qatar puis du Sprint de Portimão, Márquez devait simplement terminer dans le top 9 dimanche pour être sacré champion.

Alors que le pilote Ducati avait pris les commandes de la course dès le premier tour grâce à un excellent départ, il a rapidement reculé dans le classement, adoptant une approche prudente après sa chute surprise lors de la course de samedi.

Si Bezzecchi a réussi à se remettre d'un mauvais départ pour signer un doublé à Portimão, avec Jorge Martín juste derrière lui à la deuxième place, cela n'a pas suffi à priver Márquez d'un titre qui semblait inéluctable depuis la chute de Martín à Phillip Island le mois dernier.

En franchissant la ligne d'arrivée à la huitième place, l'Espagnol a décroché son huitième titre MotoGP, dépassant son ancien rival Valentino Rossi et rejoignant Giacomo Agostini au rang des pilotes les plus titrés de l'histoire de la catégorie reine.

En comptant ses titres en 125cc et en 250cc, Márquez totalise désormais 10 couronnes mondiales, ce qui le place au troisième rang du classement historique, derrière Agostini (15) et Angel Nieto (13).

Au départ, Márquez a réalisé un excellent envol depuis la deuxième place sur la grille, débordant le poleman Bezzecchi pour prendre les commandes. De son côté, Bezzecchi a continué de reculer dans le classement lors du premier tour, chutant jusqu'à la cinquième place tandis que Raúl Fernández s'emparait de la deuxième position.

Martín a lui aussi gagné du terrain depuis la septième place sur la grille. Il est remonté au quatrième rang dès le départ, avant de dépasser Bezzecchi au freinage du premier virage du deuxième tour, alors que l'Italien tentait de remonter.

Trois Aprilia se sont ainsi lancées à la poursuite de Márquez, qui avait initialement creusé l'écart dans le premier tour, tandis que ses rivaux se livraient bataille.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mais le pilote Ducati a soudainement perdu du rythme au début du deuxième tour. Fernández, Martín et Bezzecchi l'ont dépassé coup sur coup, permettant à Aprilia de réaliser un triplé provisoire.

Parmi les trois pilotes, Fernández a d'abord semblé être le plus rapide des pilotes Aprilia, avant que Bezzecchi ne passe à l'attaque. Il a dépassé Martín puis Fernández pour prendre la tête au 15e tour.

Pendant ce temps, Márquez a continué de reculer, perdant encore des places face à Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura et Brad Binder au cours des 15 tours suivants. Il s'est ainsi retrouvé neuvième, soit la position minimale dont il avait besoin pour mettre le titre hors de portée de ses rivaux. Tant que Martín ne remportait pas la course, une 14e place aurait même suffi à Márquez dans leur lutte pour le titre.

Alors qu'Aprilia semblait discuter de consignes d'équipe pour orchestrer le résultat et maintenir Martín dans la course au titre, Bezzecchi n'a finalement jamais reçu d'ordre de laisser passer son coéquipier, ayant creusé une avance confortable de trois secondes.

Bezzecchi a finalement remporté la course avec une marge confortable, signant ainsi sa troisième victoire en quatre courses. Martín a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position après avoir résisté à une attaque tardive de Fernández.

Fabio Di Giannantonio, chez VR46, a terminé quatrième et s'est imposé comme le meilleur pilote Ducati, devant l'Aprilia Trackhouse d'Ai Ogura, qui s'était élancé depuis la 15e place.

Fermín Aldeguer a pris la sixième place pour Gresini, tandis que Diogo Moreira, chez LCR, semblait en passe de terminer septième avant de chuter dans l'avant-dernier tour, permettant à Binder de remonter.

Márquez a finalement franchi la ligne d'arrivée en huitième position, confirmant son statut parmi les plus grands pilotes de l'histoire de la moto. Il achève ainsi une remontée incroyable après avoir accusé un retard de 102 points sur Bezzecchi, alors leader du championnat, au cours de l'été.

Luca Marini, pour Honda, et Iker Lecuona, qui remplaçait Francesco Bagnaia, ont complété le top 10.

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