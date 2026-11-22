MotoGP GP du Portugal

Marc Márquez sacré avec une modeste huitième place : "La course, je m'en fous !"

Pour Márquez, le GP du Portugal avait un seul objectif : décrocher le titre, et rien d'autre.

Richard Asher

Publié: 22 nov. 2026, 16:56

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Photo de : Diogo Cardoso - Getty Images

Tout juste sacré champion du monde MotoGP 2026, Marc Márquez explique qu'il n'en avait absolument rien à faire de remporter le Grand Prix du Portugal dimanche, même s'il l'a formulé en des termes un peu plus crus.

L'Espagnol a adopté une approche prudente pour terminer à la huitième place, un résultat suffisant pour atteindre le seul objectif qu'il s'était fixé dimanche à Portimão : décrocher un 10e titre mondial en moto.

Le souvenir de l'erreur commise dans les derniers instants de la Sprint la veille, alors qu'il avait déjà adopté une approche tout aussi mesurée, ajoutait encore à la pression mentale.

"Hier, c'était un sérieux avertissement. Alors aujourd'hui, je me suis dit : 'La course, je m'en fous !'", a-t-il lancé en riant, peu après avoir atteint son objectif. "Le résultat m'importait peu. Je voulais simplement boucler le championnat."

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Márquez est revenu sur la tension qui l'habitait alors qu'il redoublait de prudence pour éviter tout incident.

"Après l'erreur d'hier, aujourd'hui, il fallait oublier la course et simplement la terminer."

Márquez a ensuite expliqué que c'était plus facile à dire qu'à faire, compte tenu des différents scénarios possibles pour décrocher le titre, mais aussi du fait qu'il était moins bien informé que les téléspectateurs du monde entier.

Pour Márquez, tout dépendait en grande partie des positions respectives des pilotes officiels Aprilia, Marco Bezzecchi et Jorge Martín. Ils occupaient les deux premières places dans les derniers tours, mais étaient trop loin devant pour que le pilote Ducati puisse voir ce qu'il se passait.

Comme principal rival de Márquez au championnat, voir Martín prendre la tête n'aurait fait qu'accentuer la tension.

La solution, a expliqué Márquez, consistait à essayer de suivre la lutte pour la victoire sur les grands écrans disposés autour du circuit.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"À un moment, j'étais [neuvième] juste derrière Brad Binder. J'ai vu que Jorge était deuxième, mais je ne savais pas s'il était proche de Bezzecchi. Je me suis dit que si Jorge gagnait, je devais terminer huitième."

"C'est pour cette raison que j'essayais de regarder les écrans. Puis, sur l'un d'eux, j'ai vu que Bezzecchi avait creusé l'écart, et j'ai pu me détendre. Mais sinon, si Jorge avait été proche de Bezzecchi, j'aurais attaqué Binder, c'est certain !"

En réalité, une neuvième place aurait suffi à Márquez dans tous les cas. Mais faire les calculs sous son casque constituait un défi inhabituel de plus ce jour-là, tout comme lutter contre son instinct pour rouler "lentement".

"Aujourd'hui, par exemple, j'ai compris à quel point le pilote était important. La moto ne fonctionnait pas, mais c'est la même que celle d'hier ! C'est simplement que je ne freinais pas au bon endroit. Je ne faisais pas glisser la moto au bon endroit. Je remettais les gaz trop tôt."

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