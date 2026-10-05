Pourquoi Marc Márquez est-il devenu si sérieux ?

La retenue affichée par Marc Márquez lors des célébrations de ses deux derniers podiums en sprint a conduit beaucoup d'observateurs à s'interroger sur la raison derrière ce visage fermé. L'explication réside dans un désir explicite d'éviter de brusques variations dans son adrénaline, afin de conserver son énergie jusqu'au bout du week-end.

Depuis sa succession de blessures au bras droit, l'attitude de Márquez a autant changé que ses routines au quotidien. Depuis plusieurs années, il accorde une attention particulière à l'une des parties du corps les plus sollicitées au guidon d'une MotoGP – et de loin celle qui a le plus souffert le concernant.

Márquez insiste sur le fait que le sixième titre mondial pour lequel il se bat ne changera pas sa vie, même s'il n'a jamais fait autant de sacrifices qu'aujourd'hui pour atteindre un objectif.

Après sa dernière opération à l'épaule droite, conséquence directe de la chute qu'il a subie en Indonésie l'an dernier après avoir été percuté par Marco Bezzecchi au départ, l'Espagnol a de nouveau dû revoir sa routine d'entraînement et sa préparation pour être en mesure de répondre au défi lancé par Aprilia et ses deux pilotes, Jorge Martín et Bezzecchi, avec lesquels il semble promis à se battre pour le titre jusqu'à la fin de l'année.

Les "resets" par lesquels il était passé auparavant étaient spécifiquement centrés sur l'aspect physique. Mais les derniers changements vont plus loin et touchent à la sphère émotionnelle.

Cette évolution était particulièrement visible sur les podiums des deux dernières courses sprint, en Autriche et au Japon. Le samedi au Red Bull Ring, après avoir pris la deuxième place, Marquez affichait un air presque impassible au moment de recevoir sa médaille. Il semblait sérieux alors que, sur le papier, il avait peu de raisons de l'être : après avoir repris plus de 100 points au leader du championnat, il était deuxième du championnat, à seulement trois points de Martín.

Marc Márquez est resté très contenu après les derniers sprints. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pour ceux qui l'avaient remarqué, le mystère n'a fait que s'épaissir ce samedi à Motegi, quand Márquez a remporté son septième sprint de la saison. Ceux qui avaient conclu que son manque d'émotion au Red Bull Ring venait simplement du fait qu'il n'avait pas gagné n'avaient plus de réelle explication au Japon, où il a connu un week-end exigeant mais au bilan parfait : un cinquième doublé sprint-course cette saison, le quatrième sur les six dernières manches d'un calendrier qui va s'intensifier, et un retard au championnat sur Martín réduit à deux points.

Je ne suis pas sérieux, j'économise de l'énergie.

Pour tous ceux qui ont vu la cérémonie du podium après la course de samedi, la mesure de Márquez dans son langage corporel sautait aux yeux, au point de susciter des interrogations. "Après avoir terminé deuxième du sprint en Autriche, on pouvait penser que tu n'étais pas totalement satisfait et que c'était pour cela que tu ne célébrais pas le résultat. Mais ici, tu as gagné, et tu restes sérieux. Il y a quelque chose qui nous échappe", lui a demandé Motorsport.com.

"Je ne suis pas sérieux, j'économise de l'énergie", a répondu Márquez, en référence à l'approche adoptée depuis qu'il a compris, cet été, qu'il avait peu de progrès à attendre au niveau de son épaule.

Une approche méthodique depuis Silverstone

Depuis le GP de Grande-Bretagne, qui a été un déclic pour lui au mois d'août, l'une des principales obsessions du Catalan a été de préserver son énergie durant la période qui s'étend du jeudi, lorsque les activités promotionnelles commencent habituellement, jusqu'à l'arrivée le dimanche après-midi.

Selon sa propre expérience, un programme aussi dense a un coût physique énorme, mais il est également significatif sur le plan mental, puisque les pilotes doivent prendre la piste le couteau entre les dents dès les essais du vendredi. "Ce n'est pas que s'amuser est fatiguant, ce qui fatigue beaucoup, ce sont les variations d'émotions", a expliqué Márquez samedi. "Gagner ne modifier pas mon attitude, je reste concentré."

"Physiquement, on peut le supporter parce que nous sommes préparés à piloter une moto et, par exemple, une journée de test en Malaisie est beaucoup plus dure à ce niveau. Mais pendant les Grands Prix, l'adrénaline monte beaucoup puis retombe soudainement."

Marc Márquez veut surtout rester concentré. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Depuis l'introduction des sprints en 2023, les samedis sont devenus la journée la plus exigeante pour les pilotes, qui doivent disputer les qualifications le matin et le sprint l'après-midi. Mais le plat principal reste le dimanche selon Márquez.

"Il faut disputer les qualifications, et l'adrénaline monte. Mais quand c'est terminé, évidemment, elle retombe. Et ensuite la même chose se produit dans le sprint. Ce qui demande beaucoup d'énergie, ce sont ces hauts et ces bas émotionnels. Parce qu'après un pic d'adrénaline vient un creux. Et c'est ce que j'essaie de contrôler, afin que ça reste aussi stable que possible."

Le refus de la course de karting

Au moment où Liberty Media commence à mettre en œuvre des changements dans la structure interne du MotoGP, le championnat se lance dans une nouvelle ère pour donner la priorité au spectacle. Cela inclut des initiatives comme la course de karting organisée dimanche matin à Motegi, pour laquelle toute la grille a été invitée.

Marquez a envoyé une doublure sur la grille, pendant qu'il appliquait de la glace sur son bras, soumis à des contraintes supplémentaires après un warm-up rallongé. "Je dois définir les priorités", a souligné Márquez. "On m'a tiré les oreilles mais c'est comme ça : en ce moment, je dois être égoïste et donner le maximum quand il le faut, c'est-à-dire pendant les courses."

Il s'agit d'un exemple supplémentaire de l'approche qui a conduit Marc Márquez à préserver son énergie autant que possible et à la concentrer sur les moments qui comptent le plus. Reste à voir comment cette philosophie s'intégrera au nouveau format de week-end qui devrait entrer en vigueur l'an prochain, avec une deuxième séance de qualifications.

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