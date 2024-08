10 places perdues, 9 reprises : le show dont Márquez se serait bien passé

Quatrième à l'arrivée d'un Grand Prix d'Autriche dont il prenait le départ depuis la troisième position, après avoir réalisé le meilleur temps du warm-up, Marc Márquez a fait étal de son talent en course, contraint à une remontée chargée de dépassements suite à un départ mal négocié l'ayant relégué au 13e rang.

Dix positions perdues, neuf regagnées ! Telle a été la course pour le moins animée de Marc Márquez, dimanche après-midi, sur le Red Bull Ring, sur un tracé où l'Espagnol se serait bien passé de devoir pousser son pneu avant et sa consommation de carburant en première moitié de GP pour espérer demeurer au contact de la lutte pour le podium, mais où il a définitivement produit une grande partie du spectacle de l'après-midi.

Auteur d'un départ correct mais se retrouvant au contact de Franco Morbidelli, dont il touchait le flanc au premier freinage, Márquez s'est vu devoir élargir et sortir de piste pour ne reprendre son parcours qu'en treizième position. La faute, comme il l'explique en détails, à une succession de contrariétés ayant débuté juste avant le tour de chauffe, et ayant eu pour conséquence de le voir désactiver son ajusteur de hauteur avant.

Évitant cependant de tomber dans d'autres travers qu'on lui connaît une fois dans l'obligation de se montrer agressif, l'Espagnol a su trouver les limites de sa Ducati GP23 pour aborder une solide remontée méthodique et se caler comme un solide quatrième à l'arrivée.

"Aujourd'hui, nous avons été malchanceux", commence Márquez. "Malchanceux parce que trente minutes avant le départ, quand les mécaniciens vont vérifier la pression des pneus, la valve a cassé et comme vous avez pu le voir sur les images, les gars ont couru chez Michelin pour changer le pneu avant sur une autre roue, mais au cours de ce processus lors de laquelle ils ont été super bons et ont fait un super travail, la température a beaucoup chuté."

"Puis ça a tout engagé : j'ai été plus concentré pour mettre de la température sur le pneu avant, puis j'ai bien freiné et ai bien engagé le front device dans la dernière ligne droite mais j'ai encore freiné et je l'ai désinitialisé car je n'allais pas assez vite. Du coup, sans le front device, il était difficile de bien débuter."

"J'étais super calme dans le premier virage : je me suis dit, 'OK, je vais freiner super tôt, ne pas m'exciter et voir', mais j'ai pris un gros contact de la gauche et nous sommes partis larges et ensuite il a fallu y aller pas à pas depuis la treizième place."

Treizième à la fin du premier tour, donc, Márquez pointait déjà 10e au quatrième passage après avoir pris le dessus sur la KTM de Pol Espargaró. La remontée impérative dans les premiers tours n'allait pas s'arrêter là : Marc se débarrassait vite ensuite de son frère Álex, avant d'attaquer l'Aprilia de Maverick Viñales pour la huitième place. Quelques tours plus tard, sa pression exercée sur Jack Miller amenait l'Australien à chuter, un tour après un léger contact sans conséquences lors duquel Márquez avait vu son coude heurter le pilote KTM au freinage.

Sixième, il lui restait à battre Marco Bezzecchi, lui aussi sur la GP23, et Brad Binder, qu'il effaçait successivement aux 17e et 18e passages, pour ensuite mener six derniers tours très solides, lui permettant de distancer le Sud-Africain de cinq secondes et boucler l'arrivée à 6"4 du podium d'Enea Bastianini.

"À Montmeló, nous avons fini 2e en Sprint et en course, mais cela avait été l'une de nos plus mauvaises courses. Aujourd'hui… C'était l'un des meilleurs week-ends, le feeling de la moto, sa vitesse en essais, en qualifications, au warm-up… Mais on est out avec zéro point hier et quatrième aujourd'hui. Mais la vitesse réelle, je l'ai vraiment appréciée ce week-end, elle était là", analyse Márquez.

"Cette année, je construis ma confiance et prends les choses pas à pas. Comme on avait bien commencé, on a donné l'air de faire un pas en arrière et maintenant on a l'air de revenir. Cette seconde partie de saison, il faut continuer à construire, à chercher les podiums et la victoire n'est pas pour cette année, ça viendra l'an prochain."

Au championnat, Márquez ne réalise pas une opération merveilleuse ce week-end, après avoir chuté en Sprint, samedi. L'ordre d'arrivée du top 4 dans l'ordre du classement général signifie que celui-ci demeure inchangé. Le pilote Gresini reste quatrième, à désormais 83 points du leader Bagnaia et à tout de même 22 unités de Bastianini, troisième.