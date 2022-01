"Soulagement" pour Marc Márquez après son retour en piste à Portimão

Marc Márquez continue d'avancer sur la voie de la guérison. Depuis une chute survenue le 30 octobre, lors d'un entraînement en enduro, et qui lui avait valu une légère commotion cérébrale et surtout des troubles de la vision, le champion espagnol est longuement resté à l'arrêt, mais il a pu reprendre le guidon de façon prometteuse ces derniers jours.

Après un quatrième hiver de convalescence, de meilleures sensations ces dernières semaines et un contrôle médical ont confirmé "une nette amélioration" du nerf touché près de son œil droit, ce qui lui a permis de remonter à moto. La première étape a d'abord été une séance de motocross. Les sensations y ont été bonnes, néanmoins le pilote comme son médecin attendaient que celles-ci soient confirmées par une nouvelle journée de piste, cette fois sur un circuit bitumé.

Ce week-end, Marc Márquez s'est donc rendu à Portimão, où il a pris le guidon d'une Honda RC213V-S. Avec quatre runs de 15 à 20 tours, pour un total de 65 boucles de la piste portugaise, il a pu évaluer à la fois sa vue à vitesse élevée et sa fatigue oculaire à la fin de la journée, et là encore les conclusions ont été positives. "Márquez n'a rapporté aucune inquiétude majeure au sujet de sa diplopie au cours de la journée et il s'est dit satisfait et optimiste compte tenu du travail réalisé au cours de la journée", indique son équipe dans un communiqué ce lundi.

"Je me sens très heureux", commente le pilote espagnol, "d'abord d'être de retour sur une moto sur circuit et aussi parce qu'on a pu confirmer ici, avec une moto de route, les sensations que j'avais eues en motocross. C'est une super sensation, une sensation de soulagement car, en roulant, je n'ai eu aucune gêne au niveau de ma vision."

Marc Márquez à Portimão

"Étant donné que je n'ai pas roulé depuis longtemps, j'ai remarqué qu'il y a certains domaines physiques dans lesquels j'ai un petit manque, mais c'est simplement dû au fait que je n'ai pas pu faire ma pré-saison habituelle. Il y a une marge d'amélioration mais ce qu'il y a de positif et de fondamental à retenir de ce test, c'est que l'on a reconfirmé les sensations que j'ai eues quand je suis remonté pour la première fois sur une moto cross et que j'ai pu bien apprécier la sensation de vitesse."

"J'ai fait une journée de roulage intense, avec de longs runs, et je suis très heureux des résultats. Il reste deux semaines avant le début des essais à Sepang, alors je vais en profiter pour intensifier ma préparation physique et m'entraîner sur la moto", ajoute le pilote.

Encore du travail avant Sepang

Car ce que tout le monde attend désormais, c'est le retour de Marc Márquez au guidon de sa MotoGP. Au vu de ces conclusions positives, celui-ci devrait donc avoir lieu le 5 février à l'occasion du test de Sepang, première séance collective d'essais de pré-saison. Repsol Honda indique que "l'attention se tourne maintenant vers [ce] premier test de pré-saison" et que le pilote "travaille pour être en forme et prêt à revenir sur sa RC213V".

Márquez n'a plus été vu sur la Honda RC213V depuis sa victoire au Grand Prix d'Émilie-Romagne, le 24 octobre dernier. Absent des deux derniers Grands Prix du championnat 2021, il n'avait pas non plus été en mesure de prendre part aux premiers essais de l'intersaison, en novembre. Il expliquait ces derniers jours à quel point ce nouvel hiver diminué, le quatrième de suite, avait été difficile à vivre, d'autant plus qu'il a un temps été dans le doute de pouvoir tout simplement poursuivre sa carrière, mais les bonnes sensations de ces derniers jours semblent à présent l'orienter vers une sortie de cette mauvaise passe.

Les essais de pré-saison débuteront le 31 janvier avec d'abord un shakedown réservé aux pilotes essayeurs, aux rookies et aux titulaires d'Aprilia (seul constructeur à bénéficier des concessions réglementaires). Marc Márquez, lui, devrait retrouver son équipe pour le test des 5 et 6 février, première séance ouverte à tous et lors de laquelle la version 2022 de la Honda RC213V sera proposée aux pilotes.

Le développement de la nouvelle moto a été orienté par les commentaires issus du test de Jerez auquel le Catalan n'a pas pu prendre part. Il est attendu qu'elle cherche à éradiquer son problème d'adhérence à l'arrière tout en améliorant sa performance globale, et notamment en termes de puissance afin de rivaliser au mieux avec l'armada Ducati. Elle sera officiellement présentée le 8 février, entre les deux séances d'essais de pré-saison de Sepang et de Mandalika.