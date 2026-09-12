Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

Le sprint du GP de Saint-Marin a offert un scénario très similaire à celui du GP d'Aragón. Marco Bezzecchi était en pole, avec le pneu tendre, devant Marc Márquez, qui a préféré le medium. L'Espagnol a plongé dès le premier virage et a mené toute la course. Un déroulement qui ne doit rien au hasard, et que Márquez avait anticipé.

Il savait que Bezzecchi avait le potentiel de s'échapper avec un pneu permettant d'être plus agressif, et il voulait l'en empêcher. "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón", a résumé Márquez face aux médias de la presse écrite, dont Motorsport.com. "J'ai essayé de mener dès le premier virage pour contrecarrer le boost du pneu tendre dans le premier tour, et gérer la suite."

Le choix du pneu medium n'a pas été aussi évident qu'au GP d'Aragón, où le tendre posait des difficultés à l'ensemble des pilotes Ducati. Marc Márquez ne s'est décidé que sur la grille après avoir pesé le pour et le contre, et estimé que la stabilité offerte par le pneu medium représentait la meilleure option pour lui.

"Je croyais que le pneu tendre était le meilleur pour la course sprint, mais petit à petit, j'ai compris les choses et on a fait des analyses avec Ducati. Les deux pneus étaient à un niveau très, très proche, on pouvait finir sur le podium avec les deux pneus, mais les sensations et les données m'ont poussé à prendre le medium."

Marc Márquez a passé tout le sprint en tête à Misano. Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Je savais qu'avec le tendre, je pouvais finir deuxième ou troisième, alors qu'avec le medium, je pouvais finir deuxième, troisième... ou gagner. Ça m'a donné un boost supplémentaire pour me battre avec Bezzecchi."

"Ce n'était pas impossible [de gagner avec le tendre] mais plus risqué", a-t-il précisé. "Avec le medium, je pouvais mieux gérer. Ça dépend de la moto, ça dépend du pilotage, mais ce matin, on a eu quelques soucis avec le tendre, j'ai vu que c'était un peu risqué."

"En qualifications, beaucoup de pilotes Ducati sont tombés de la même façon. Avec le medium, je pense que c'était mieux, vu mon expérience de la Ducati."

Márquez s'est lui aussi fait une frayeur pendant les qualifications, en parvenant néanmoins à éviter la chute : "Je suis sorti du virage 8, j'ai commencé à cabrer et j'ai essayé de changer de direction. J'ai cabré trop longtemps, je n'ai pas pu tourner mais je n'ai pas perdu l'avant parce que c'était les qualifications. J'ai touché l'herbe avant d'arriver au virage 9 à très haute vitesse."

Marc Márquez a remporté le sprint au GP de Saint-Marin. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après avoir pu dérouler son plan ce samedi, Marc Márquez reste méfiant pour la course. Marco Bezzecchi devrait basculer sur le pneu medium et les deux pilotes seront sur un pied d'égalité. Mais même en cas d'échec face au pilote Aprilia, il sent déjà que son week-end est réussi.

"La course sera similaire. Je crois que Marco sera l'homme à battre avec le medium à l'arrière. Il a quelque chose en plus, il va attaquer. On a vu aujourd'hui qu'il n'a jamais renoncé. Je m'attends à ce que Marco soit très rapide. Mais aujourd'hui, j'ai pris 12 points et demain, si j'en prends 20 et qu'il en prend 25, je n'aurai perdu que trois points, donc ce n'est pas mauvais."