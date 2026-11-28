MotoGP GP de Valence

La Ducati de Marc Márquez prend feu lors du départ avorté du Sprint de Valence

Márquez pénalisé pour avoir quitté la grille lors de son dernier Sprint en MotoGP.

Rachit Thukral

Mis à jour: 28 nov. 2026, 14:31

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Photo de : Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

La Ducati de Marc Márquez a pris feu sur la grille de départ du Sprint du Grand Prix de Valence, après l'interruption de la procédure de départ en raison de problèmes techniques.

Le décuple champion du monde était placé en deuxième position sur la grille pour son dernier Sprint en MotoGP, mais il a dû patienter longuement sur son emplacement alors que les feux rouges restaient allumés en raison de problèmes techniques.

Alors que plusieurs pilotes, dont Márquez lui-même, levaient la main pour demander l'interruption de la procédure de départ, de la fumée a commencé à s'échapper de sa GP26.

Márquez a tenté de ramener la Ducati aux stands, mais la moto a rapidement pris feu. Un commissaire de la FIM est alors venu lui porter assistance.

Après avoir laissé tomber sa moto sur la grille et s'être éloigné en courant pour se mettre en sécurité, Márquez est retourné dans son box Ducati, où l'équipe a commencé à préparer sa deuxième moto.

La direction de course a rapidement annoncé qu'un nouveau Sprint serait donné à 15h25, sur une distance réduite à 12 tours, avant de reporter son départ sine die. Une procédure de départ rapide devait être appliquée.

Márquez sera autorisé à reprendre sa position initiale sur la grille, mais a écopé d'une double pénalité de long lap pour avoir quitté celle-ci.

L'Espagnol devra donc livrer une belle bataille pour décrocher un podium lors de son week-end d'adieu au MotoGP.

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