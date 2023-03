Bezzecchi ne s'attend pas à se battre pour le podium à chaque Grand Prix

Charger le lecteur audio

Marco Bezzecchi a décroché à Portimão son deuxième podium MotoGP après celui obtenu l'an dernier à Assen, déjà partagé à l'époque avec Pecco Bagnaia et Maverick Viñales. Le pilote du team VR46 disputait son premier Grand Prix au guidon de la version 2022 de la Ducati, une moto très attendue en ce début de championnat au vu du palmarès qu'elle s'est constitué la saison dernière, et bien qu'il ait manqué le coche samedi lors de la course sprint, où il est tombé, sa performance générale n'a pas déçu dimanche pendant la course principale.

Placide à son habitude, Bezzecchi a décrit une course bien gérée, lui qui a réussi à s'extraire d'un groupe de poursuivants ultra concurrentiel pour s'installer à la troisième place dès le sixième tour. S'il lui a été impossible de rattraper les deux leaders, il a malgré tout contribué à faire de ce podium le plus serré jamais vu à Portimão et posté au passage le troisième meilleur temps de la course.

Marco, ton week-end n'a pas été simple avec une chute vendredi et une autre pendant la course sprint. Mais tu as réussi à rebondir dimanche et tu t'es battu dans le groupe de poursuivants, où ça n'était pas simple, avec un podium à la clé. Tu dois en être très heureux !

Je suis très content, bien sûr. C'est toujours agréable d'obtenir de bons résultats. Franchement, ici je ne m'y attendais pas parce que c'est une piste où je n'ai jamais été très rapide, que ce soit en Moto2 ou l'année dernière. Mais cette année j'ai progressé et j'en suis très content.

La course a été géniale. J'ai pu passer Jack [Miller], ce qui a, je pense, été la clé pour le podium parce qu'à partir de ce moment-là j'ai pu imprimer mon rythme et me détacher du groupe. J'ai essayé de rattraper Maverick mais il était un peu plus rapide que moi, surtout à la fin. Ça m'a néanmoins donné la possibilité de m'échapper et de me creuser une bonne avance pour finalement décrocher ce podium.

Tu as beaucoup poussé pour essayer de rattraper Maverick : où était-il supérieur ?

Quand j'ai vu que mon avance sur Álex Márquez était panneautée à 0, je me suis dit que je devais pousser. J'ai fait sept ou huit tours durant lesquels j'ai attaqué très fort, j'ai d'ailleurs roulé en 1'38, et je me suis creusé une avance. J'ai commencé à gérer mon pneu arrière, tout en attaquant, mais Maverick était peut-être un petit peu plus fort à ce moment-là et il a essayé de s'échapper.

Cette année, tu disposes de la moto qui a remporté le championnat la saison dernière. Quelle différence ressens-tu avec la GP21 que tu avais en 2022 ?

La spécification de 2022 a été fantastique dès le premier jour où je l'ai essayée. La différence n'est pas énorme, mais cette petite différence qu'a la moto m'apporte beaucoup de confiance, surtout au freinage, qui est un domaine dans lequel j'ai encore besoin de progresser. Je dois encore apprendre à connaître un peu mieux la moto, essayer de mieux comprendre ses limites, mais pour le moment ça se passe bien.

L'objectif est d'essayer d'être régulier. Je ne m'attends pas à tout le temps me battre pour le podium, parce que j'ai encore besoin de faire progresser mon pilotage dans de nombreux domaines. Il y a des pistes sur lesquelles je suis plus proche et d'autres sur lesquelles je suis un peu plus loin, alors je vais essayer de me rapprocher sur ces circuits-là aussi.