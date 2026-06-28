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Premier bilan rassurant mais des "douleurs intenses" pour Bezzecchi, transféré à l'hôpital

Les premiers examens n'ont pas révélé de blessure après la grosse chute de Marco Bezzecchi au GP des Pays-Bas. Il a néanmoins été transféré vers un hôpital pour des examens plus approfondis.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP des Pays-Bas MotoGP
9

Les premières nouvelles sont rassurantes pour Marco Bezzecchi après sa très lourde chute à Assen. Au troisième tour de la course principale, l'Italien a perdu le contrôle de son Aprilia à très haute vitesse au virage 15. Il s'est retourné plusieurs fois dans les graviers puis sur une partie asphaltée.

On a vite aperçu Bezzecchi assis et conscient au sol, avant son passage par le centre médical. Les premiers examens ne révèlent pas de blessure majeure mais puisqu'il souffre de douleurs, il a été décidé de le transférer au centre médical.

"Après sa chute au Grand Prix des Pays-Bas, Marco Bezzecchi a été immédiatement transporté au centre médical du circuit, où il a passé un examen approfondi par l'équipe médicale, en présence notamment du Dr Ángel Charte, directeur médical du MotoGP", indique l'équipe Aprilia.

 

"Les premiers examens cliniques ont confirmé que le pilote était pleinement conscient et présentait une mobilité normale des quatre membres, sans signe immédiat de complications neurologiques ou systémiques majeures."

"Toutefois, en raison de douleurs intenses résultant de l'impact violent, l'équipe médicale a décidé de transférer Bezzecchi à l'hôpital de Groningue (Universitair Medisch Centrum Groningen). Ce transfert lui permettra de passer des examens d'imagerie complets et des scanners spécialisés afin d'écarter définitivement toute lésion sous-jacente et de garantir un rétablissement en toute sécurité."

"De nouvelles informations seront communiquées dès que les bilans médicaux officiels de l'hôpital seront disponibles."

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