Bezzecchi et ses chances de titre : "C'est tout sauf facile"

Il reste de moins en moins de courses et l'écart avec la tête du classement ne cesse de se creuser. Si Motegi n'est pas la dernière chance pour Marco Bezzecchi de se maintenir en lice pour le titre, on n'en est pas loin.

Le pilote Aprilia arrive en effet au Japon avec 42 points de retard sur son voisin de stand Jorge Martín, soit plus que ce qu'il est possible d'empocher en un week-end de course. Il a aussi 30 points de retard sur Marc Márquez.

Si ces écarts devaient encore s'accroître, continuer à rêver de devenir champion du monde à la fin de l'année deviendrait presque une utopie pour l'Italien. Cependant, pour l'instant, il n'est pas facile de faire des prévisions sur ce que pourrait être le week-end à venir. Tout d'abord parce qu'un revêtement entièrement neuf a été posé sur le circuit, ce qui pourrait modifier la donne. Sans oublier que, par le passé, ce circuit a toujours été particulièrement favorable aux Ducati.

"Je suis ravi d'être ici. C'est un très beau circuit, un endroit vraiment merveilleux. J'adore le Japon, donc je suis vraiment heureux", a déclaré Bezzecchi aux journalistes présents jeudi à Motegi, dont ceux de Motorsport.com.

"Je ne sais pas trop à quoi m'attendre concernant le tracé avec ce nouvel asphalte : ce sera un saut dans l'inconnu pour tout le monde, car on ne sait pas comment les pneus et la moto vont réagir. Mais j'ai jeté un coup d'œil au circuit et il me semble vraiment fantastique, donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer et j'espère que ce sera une belle course."

"Évidemment, par le passé, c'était plutôt un circuit favorable à Ducati et, pour être honnête, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc je ne pense pas spécifiquement à une Aprilia, une Ducati, une KTM ou autre. Je me concentre sur moi-même. Je donne le maximum à chaque fois que je prends la piste et j'adopterai la même mentalité ici aussi."

"J'espère qu'on va réussir à trouver un moyen d'être compétitifs dès les essais libres de vendredi. Comme vous le savez, c'est extrêmement important pour ensuite continuer à progresser jour après jour. Mais bon, on ne le saura que demain."

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de : Joe Klamar / AFP via Getty Images

Par le passé, la pluie s'est souvent invitée à Motegi. Si le week-end débute dans l'incertitude de ce point de vue, Bezzecchi a les idées très claires quant à ce qu'il préférerait : "Évidemment, je préfère toujours le soleil, parce qu'en moto, c'est un peu plus amusant. Mais au final, s'il pleut, ce sera le cas pour tout le monde, donc en fin de compte, ça ne fait pas beaucoup de différence pour moi."

Le pilote italien a également évoqué la stratégie qu'il compte mettre en œuvre pour tenter de se replacer dans la lutte entre Martín et Márquez : "Au final, je suis peut-être légèrement plus loin que Jorge et Marc, qui sont plus directement en lice. Mon objectif est de retrouver la vitesse que j'avais avant ma blessure, quand j'étais vraiment très rapide. Il me manque encore un petit quelque chose."

"Ensuite, il faut bien sûr essayer de ne pas trop perdre de terrain pendant que je recherche cette vitesse, ou du moins essayer de récupérer quelques points. Je dirais que c'est tout sauf facile. Au final, il n'y a pas beaucoup de façons de s'y prendre, c'est la réalité et j'essaie de faire de mon mieux avec mon équipe", a-t-il conclu.