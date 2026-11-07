MotoGP GP du Qatar

Marco Bezzecchi décroche la pole devant Marc Márquez

Jorge Martín en difficulté à la 11e place malgré son poignet fracturé

Richard Asher

Mis à jour: 7 nov. 2026, 12:57

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi (Aprilia) a marqué les esprits lors des qualifications du Grand Prix du Qatar en pulvérisant le record du tour pour remporter son duel pour la pole position face à Marc Márquez (Ducati).

Le coéquipier de Bezzecchi, Jorge Martín, également principal rival de Marc Márquez au championnat, a toutefois vécu une séance décevante et ne s'élancera que depuis la 11e place sur la grille.

Avec les quatre Yamaha absentes après leur retrait de cette épreuve, le circuit était bien plus calme qu'à l'accoutumée en Q1. Sur le long tracé de Losail, il aurait fallu un sacré coup de malchance pour qu'un pilote tombe sur un drapeau jaune. Quoi qu'il en soit, aucun incident n'est venu perturber la séance, qui s'est déroulée dans des conditions idéales pour une confrontation sportive, malgré une température de 34 °C.

Contraint de passer par la Q1, ce qui lui arrive rarement, après un vendredi catastrophique, Pedro Acosta a immédiatement trouvé le bon rythme, semblant avoir découvert quelque chose lors des Essais Libres 2 précédents. Il s'est installé en tête dès ses premiers tours rapides, reléguant Fermín Aldeguer à plus de trois dixièmes après la première salve.

Les deux pilotes de Murcie ont toutefois échangé leurs positions dans la dernière partie de la séance, Aldeguer abaissant son chrono à 1'50"876. Il était déjà rentré dans son box lorsqu'Acosta a ramené le sien à 1'51"087. Le premier temps réalisé par Acosta aurait de toute façon suffi à le maintenir devant Franco Morbidelli et les autres pilotes en lice pour accéder à la Q2.

La piste plus fréquentée en Q2 a immédiatement donné lieu à ce qui avait manqué en Q1 : une chute et un drapeau jaune. C'est le Sud-Africain Brad Binder qui a perdu le contrôle de sa moto, pour la deuxième fois du week-end.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Márquez a échappé au drapeau jaune pour signer un tour record en 1'50"361, mais certains de ses concurrents ont traversé la zone dangereuse et ont dû attendre un tour avant de pouvoir réagir. Bezzecchi a particulièrement impressionné lorsqu'il a pu le faire, repoussant encore les limites avec un chrono de 1'50"065, soit près de trois dixièmes de mieux que Márquez.

Alors que les pilotes rentraient aux stands pour chausser une dernière fois un pneu arrière tendre, le seul autre homme à moins d'une demi-seconde de Bezzecchi était Raúl Fernández, chez Trackhouse Aprilia.

Les dernières minutes de la séance ont donc donné lieu à un duel spectaculaire, Márquez et Bezzecchi donnant tout pour s'imposer. Márquez a amélioré son chrono en 1'50"294, un excellent tour en soi, mais toujours insuffisant pour menacer Bezzecchi. Le pilote Ducati officiel s'est toutefois satisfait de sa performance et a mis fin à sa tentative, convaincu qu'il conserverait probablement sa place au milieu de la première ligne.

C'est exactement ce qui s'est passé. Bezzecchi a encore grappillé quelques millièmes lors de sa dernière tentative, mais ce n'était pas vraiment nécessaire puisque Márquez est resté son plus proche poursuivant. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) a décroché la troisième place sur la grille, sur l'un de ses circuits favoris.

Les deux Aprilia de Trackhouse encadreront la Ducati officielle de Francesco Bagnaia sur la deuxième ligne, avec Fernández quatrième et Ai Ogura sixième.

Johann Zarco mènera la troisième ligne devant Acosta et Aldeguer : les deux pilotes repêchés de la Q1 ont donc une nouvelle fois échangé leurs positions !

Martín, qui ressentirait davantage ses blessures aujourd'hui que vendredi, n'a pu faire mieux que la 11e place. Il semblait furieux contre Acosta après un incident survenu vers la fin de son dernier tour lancé, au cours duquel Martín a manifestement estimé que son compatriote l'avait déconcentré.

Enea Bastianini s'élancera 10e et Binder 12e. Acosta a donc également préservé sa statistique : il a toujours fait mieux que son coéquipier Binder.

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'50.028

176.027 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.266

1'50.294

0.266 175.603 3 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.299

1'50.327

0.033 175.550 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.429

1'50.457

0.130 175.344 5 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.564

1'50.592

0.135 175.130 6 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.568

1'50.596

0.004 175.123 7 J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+0.707

1'50.735

0.139 174.904 8 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.844

1'50.872

0.137 174.687 9 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.862

1'50.890

0.018 174.659 10 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.973

1'51.001

0.111 174.484 11 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+1.036

1'51.064

0.063 174.385 12 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+1.876

1'51.904

0.840 173.076 Voir les résultats complets

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