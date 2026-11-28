Résumé de course

MotoGP GP de Valence

Bezzecchi domine le Sprint, Marc Márquez 13e après un départ mouvementé

Bezzecchi a confirmé sa domination tandis que Márquez a dû purger une double pénalité de long lap après que sa Ducati a pris feu sur la grille.

Rachit Thukral

Publié: 28 nov. 2026, 15:07

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Photo de : Jaime Reina / AFP via Getty images

Marco Bezzecchi a remporté avec autorité le Sprint du Grand Prix de Valence, après l'interruption de la première procédure de départ, au cours de laquelle la Ducati de Marc Márquez a pris feu.

Alors que les pilotes s'installaient sur la grille après le tour de chauffe, les feux rouges sont restés allumés pendant une période prolongée en raison de problèmes techniques, contraignant la direction de course à interrompre la procédure de départ.

Ce délai a provoqué un incendie sur la Ducati de Márquez, obligeant l'Espagnol à abandonner sa moto et à s'éloigner pour se mettre en sécurité. Márquez a d'abord tenté de pousser sa machine fumante vers la voie des stands, avant qu'un commissaire de la FIM ne l'éloigne après avoir aperçu des flammes s'échapper de la moto.

Les commissaires sont rapidement intervenus pour éteindre l'incendie, tandis que Márquez regagnait son box et que Ducati préparait sa deuxième moto.

La direction de course a ensuite annoncé que le Sprint serait relancé sur une distance réduite à 12 tours. L'Espagnol a été autorisé à conserver sa position initiale sur la grille, mais a écopé d'une double pénalité de long lap pour ce dernier Sprint.

Au nouveau départ, Bezzecchi s'est parfaitement élancé depuis la pole position au guidon de l'Aprilia d'usine, tandis que Márquez a subi du patinage et a perdu une place au profit de l'autre RS-GP de Martín, se retrouvant troisième.

Bezzecchi a continué à creuser l'écart dans les premiers tours, tandis que Martín subissait la forte pression du décuple champion du monde.

Márquez a dépassé Martín pour la deuxième place au virage 2 dans le troisième tour, avant de tirer tout droit au virage 6 et de retomber au troisième rang.

La star du MotoGP, qui s'apprête à prendre sa retraite, a purgé la première de ses pénalités de long lap au sixième tour, puis a effectué une deuxième fois le long détour deux tours plus tard, retombant à la 14e place.

Márquez hors de la lutte pour les premières places, Martín a conforté sa deuxième position derrière Bezzecchi, qui comptait déjà deux secondes d'avance.

Après avoir décroché sa première victoire en Sprint de l'année le week-end dernier à Portimão, Bezzecchi a géré son avance jusqu'à l'arrivée pour signer deux succès consécutifs dans les courses du samedi et remonter à la deuxième place du championnat.

Martín a franchi la ligne d'arrivée à près de trois secondes de son coéquipier, offrant un doublé à l'équipe Aprilia d'usine. Le pilote Tech3 Enea Bastianini a complété le podium après une belle remontée depuis la septième place sur la grille.

Bastianini a dû résister au retour de l'Aprilia Trackhouse d'Ai Ogura, qui s'était élancé de la 11e place après avoir chuté lors des qualifications samedi matin.

Le pilote VR46 Fabio Di Giannantonio a été le mieux classé des pilotes Ducati, en cinquième position, après avoir dépassé dans le dernier tour le pilote Gresini Álex Márquez, qui deviendra son coéquipier chez KTM l'an prochain.

Pedro Acosta a connu une course discrète et terminé septième au guidon de la KTM d'usine, juste devant son coéquipier Brad Binder. Pol Espargaró a permis à une quatrième RC16 de marquer des points grâce à une solide neuvième place.

Le top 10 a été complété par Joan Mir, de retour en piste sur la Honda d'usine.

Márquez a finalement franchi le drapeau à damier en 13e position, derrière Fabio Quartararo et Diogo Moreira, après avoir profité de la chute tardive de Fermín Aldeguer, l'un des pilotes en lice pour sa future place dans l'équipe Ducati d'usine la saison prochaine.

Sprint

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 12

18'01.139

160.0 12 2

J. Martín Aprilia Racing Team

89 Aprilia 12

+2.924

18'04.063

2.924 159.5 9 3

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 12

+3.759

18'04.898

0.835 159.4 7 4

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+3.946

18'05.085

0.187 159.4 6 5

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 12

+5.062

18'06.201

1.116 159.2 5 6

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 12

+5.375

18'06.514

0.313 159.2 4 7

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 12

+8.030

18'09.169

2.655 158.8 3 8

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 12

+9.404

18'10.543

1.374 158.6 2 9

P. Espargaró Tech 3

44 KTM 12

+10.664

18'11.803

1.260 158.4 1 10

J. Mir Honda HRC

36 Honda 12

+11.365

18'12.504

0.701 158.3 11

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 12

+11.959

18'13.098

0.594 158.2 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 12

+12.534

18'13.673

0.575 158.1 13

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 12

+12.697

18'13.836

0.163 158.1 14

L. Marini Honda HRC

10 Honda 12

+13.081

18'14.220

0.384 158.1 15

J. Zarco Team LCR

5 Honda 12

+13.210

18'14.349

0.129 158.0 16

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 12

+15.026

18'16.165

1.816 157.8 17

Á. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 12

+15.158

18'16.297

0.132 157.8 18

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 12

+15.401

18'16.540

0.243 157.7 19

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 12

+18.456

18'19.595

3.055 157.3 20

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 12

+22.645

18'23.784

4.189 156.7 21

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+22.753

18'23.892

0.108 156.7 dnf

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 9

+3 Tours

13'34.902

3 Tours 159.2 Accident Voir les résultats complets

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