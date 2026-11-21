Résumé de qualifications

MotoGP GP du Portugal

Bezzecchi en pole, Marc Márquez deuxième au Portugal

Jorge Martín n'a pu faire mieux que septième alors qu'il tente d'empêcher Márquez de décrocher le titre lors du Sprint prévu cet après-midi.

Richard Asher

Publié: 21 nov. 2026, 12:11

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a dévoilé tout son potentiel samedi matin à Portimão en décrochant la pole position avec un nouveau record du circuit.

Marc Márquez s'est placé en bonne position pour être sacré champion du monde ce week-end, voire dès le Sprint de cet après-midi, en signant le deuxième temps des qualifications. Il a toutefois accusé près d'une demi-seconde de retard sur Bezzecchi, sur Aprilia.

Jorge Martín, le mieux placé pour empêcher Márquez de remporter le titre, n'a pu faire mieux que la septième place sur la grille.

Les conditions météorologiques de samedi matin étaient probablement la dernière chose que souhaitait voir Marc Márquez, qui cherchait à éviter tout risque pour assurer son titre. Il faisait encore plus frais que vendredi, avec une température de l'air de 16°C. De plus, la pluie menaçait. Des conditions piégeuses pour un pilote sous pression sur un circuit réputé pour ne faire aucun cadeau.

Dans ces circonstances, la deuxième séance d'essais libres s'est déroulée sans surprise avec beaucoup de prudence. Les pilotes ont pris leurs marques avec les pneus pluie, les meilleurs chronos étant environ 13 secondes plus lents que ceux réalisables sur piste sèche. Marc a évité la chute, comme l'ensemble du plateau à l'exception de Raúl Fernández, qui a perdu l'avant de son Aprilia Trackhouse à faible vitesse.

La pluie s'est toutefois arrêtée entre les EL2 et la Q1, permettant à la piste de sécher considérablement. Les 12 pilotes concernés ont alors dû faire un choix. Sans surprise, Jack Miller (Pramac Yamaha) et Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) ont été les premiers à s'élancer en pneus slicks.

Miller a immédiatement pris la tête de la feuille des temps avec plus d'une seconde d'avance, laissant penser que le choix des pneus ne ferait plus débat à l'approche de la fin des 15 minutes de séance si la pluie ne revenait pas.

Alors que les autres pilotes rentraient aux stands pour chausser des slicks qu'ils pourraient conserver jusqu'à la fin de la séance, Miller et Ogura se sont retrouvés décalés dans leur stratégie après avoir pris le pari des pneus secs dès le départ. Ils devaient repasser par les stands pour monter un train neuf avant une dernière tentative, tandis que les chronos ne cessaient de s'améliorer autour d'eux.

Leurs plans ont toutefois été contrariés par un spectaculaire drapeau rouge. Après une énorme highside de Diogo Moreira (LCR Honda), qui a touché la ligne blanche à l'entrée du dernier virage rapide, la séance a logiquement été interrompue. Elle a bien repris, mais il ne restait que 1'17 au chronomètre, un délai insuffisant pour permettre à quiconque de signer un tour représentatif.

Cette interruption a finalement fait les affaires de Moreira, indemne, qui occupait la première place au moment de sa chute. Derrière lui figurait la Ducati officielle d'Iker Lecuona, deuxième au moment du drapeau rouge. Les deux pilotes ont ainsi décroché leur place en Q2, le Brésilien semblant parfaitement remis de son accident.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jack Miller a été le premier éliminé. Il s'élancera donc 13e des courses, devant Luca Marini (Honda) et Ogura.

Les nuages restaient bas au-dessus des collines au début de la Q2, mais la piste continuait de sécher et la température de l'air augmentait. Les pneus slicks étaient donc incontournables pour jouer la pole position.

Marc Márquez a frappé le premier en signant un chrono de 1'38"013, à moins d'une seconde du record du circuit. Bezzecchi occupait la deuxième place lorsque les pilotes sont rentrés aux stands pour chausser des pneus neufs, malgré un dépassement de la Ducati VR46 de Fabio Di Giannantonio lors de son meilleur tour. Martín pointait alors au huitième rang.

Comme l'ont montré les chronos suivants, les pilotes ont retrouvé une piste complètement sèche pour leurs dernières tentatives. C'est à ce moment que Bezzecchi a frappé fort, effaçant le record établi par Márquez trois ans plus tôt grâce à un tour exceptionnel en 1'37"201. Le chrono de Márquez a alors pris une autre dimension : le pilote Ducati n'a échoué qu'à un peu plus de quatre dixièmes de l'Italien.

Tous deux savaient toutefois que leur travail était terminé, puisque le pilote suivant, Fernández, accusait près d'une seconde de retard sur Bezzecchi et que les écrans de chronométrage ne laissaient entrevoir aucune autre menace sérieuse. Les deux hommes ont donc sagement levé le pied.

Un peu plus tard, Di Giannantonio est parvenu à s'intercaler dans l'écart important entre Márquez et Fernández pour décrocher la dernière place en première ligne.

Le frère de Marc, Álex Márquez (Gresini Ducati), s'élancera cinquième derrière Fernández, tandis que Pedro Acosta prendra la sixième place sur la KTM.

Martín n'a pas réussi à améliorer son chrono lors de sa deuxième tentative et s'élancera en tête de la troisième ligne, aux côtés de Fermín Aldeguer (Gresini) et Johann Zarco (LCR Honda).

Moreira a déjà réalisé un bel exploit en parvenant à reprendre le guidon après sa chute. Il a décroché la 11e place. Brad Binder (KTM) et Lecuona l'accompagneront sur la quatrième ligne.

Le Sprint de samedi a été avancé d'une demi-heure, à 14h30 heure locale, en raison du risque de retour du mauvais temps dans la région de Portimão.

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