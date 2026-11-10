MotoGP GP du Qatar

Bezzecchi a-t-il enfin retrouvé son niveau du début de saison en MotoGP ?

La démonstration de Marco Bezzecchi au Qatar a apporté l'indication la plus claire à ce jour qu'il a retrouvé la forme qui avait fait de lui l'un des premiers favoris au titre

Rachit Thukral

Publié: 10 nov. 2026, 13:21

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi ne peut sans doute s'en prendre qu'à lui-même si ses espoirs de titre se sont envolés à mi-saison 2026 en MotoGP, mais le pilote Aprilia sait assurément comment dominer un Grand Prix.

Son incroyable série de cinq victoires consécutives, entre les dernières courses de 2025 et les premières épreuves outre-mer de 2026, aurait dû lui donner un avantage considérable dans la course au titre.

Mais un été catastrophique a commencé à inverser la tendance, avant qu'une fracture de la clavicule au Sachsenring ne le contraigne à livrer une véritable course contre la montre pour relancer sa saison.

Malgré ce coup dur, l'avance au championnat que Bezzecchi avait accumulée en début de saison lui a permis de rester pleinement dans la lutte pour le titre après la trêve estivale. Sa régularité au mois d'août a également renforcé ses chances.

Mais sa chute alors qu'il se battait pour la tête à Misano a porté le coup de grâce, plaçant de fait ses espoirs de titre entre les mains de ses rivaux. Même lorsque Bezzecchi a retrouvé la plus haute marche du podium en Indonésie, sa victoire devait davantage aux limites physiques de Raúl Fernández qu'à son propre rythme.

L'impression était que l'Italien progressait peu à peu après sa blessure, mais qu'il restait encore loin du niveau qui avait fait de lui le grand favori en début de saison 2026.

Le Grand Prix du Qatar a toutefois démontré qu'il n'avait rien perdu de sa vitesse pure et qu'il était toujours capable de distancer ses adversaires lorsqu'il se sent à l'aise sur sa moto.

Ce n'est peut-être pas une coïncidence si Bezzecchi n'a marqué aucun point lors du Sprint relancé, après avoir manqué son départ depuis la pole position avant de percuter Marc Márquez au premier virage. Les mêmes difficultés en Sprint qui l'avaient pénalisé en début de saison ont refait surface, même si aucun des deux pilotes n'était responsable de l'incident qui a envoyé Bezzecchi au sol.

Mais, comme lors des premières manches de la saison, le pilote de 27 ans a montré qu'il était capable de rebondir immédiatement après un samedi décevant pour aller chercher le maximum de points le dimanche en Grand Prix.

"Samedi, alors que je glissais encore dans les graviers, je pensais déjà que dimanche était ma journée. Il fallait que je le fasse, parce que c'est impossible de ne pas y arriver quand on est aussi performant", a déclaré le pilote Aprilia.

"Mais nous avons fait un travail remarquable tout au long du week-end et la course de samedi était bonne jusqu'à cet instant. Il était donc important de retenir le positif, car on apprend toujours quelque chose lorsqu'on se bat contre Marc."

"Mais dimanche, je voulais rester devant, je voulais gagner. J'en avais besoin pour moi, pour ma famille, qui traverse une période difficile. J'ai donc donné le meilleur de moi-même et j'y suis arrivé. Je suis très heureux."

Alors qu'il s'était forgé une réputation de pilote capable de gâcher de bons résultats par des erreurs à des moments cruciaux, Bezzecchi a également fait preuve d'une plus grande maturité à Losail, maîtrisant la course dans son intégralité depuis la pole position.

"J'étais en confiance sur la moto et je me suis senti bien pendant toute la course. À aucun moment, je n'ai paniqué", a-t-il expliqué.

"J'ai essayé de rester calme, de gagner constamment un dixième, puis un autre, et de bien gérer la situation. C'est un circuit où les pneus souffrent beaucoup. J'ai donc essayé de les gérer du mieux possible et, heureusement, j'y suis parvenu."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Si sa prestation du week-end ne laisse pas penser qu'il terminera la saison 2026 sur une série de trois victoires consécutives, tous les éléments indiquent désormais que Bezzecchi est de nouveau capable de dominer un Grand Prix le dimanche, sans avoir besoin de circonstances favorables.

"Il y a des week-ends où l'on arrive et où l'on se sent bien sur la moto. À chaque séance, on progresse, on se sent bien et on a l'impression que la limite n'existe pas", a-t-il expliqué.

"Heureusement, j'ai connu cette sensation à quelques reprises cette année, mais il y a aussi eu des week-ends où j'ai rencontré des difficultés au début, avant de progresser séance après séance et de finir par être suffisamment rapide pour me battre pour le podium."

"Ici, je me suis senti bien dès vendredi. J'étais extrêmement motivé. L'année dernière, le Qatar avait été l'un de mes week-ends les plus difficiles et je voulais réussir [cette année]. C'était une motivation supplémentaire qui m'a vraiment poussé à donner le meilleur de moi-même."

Pour décrocher le titre 2026, Bezzecchi doit réaliser un sans-faute et inscrire les 74 points mis en jeu lors de l'enchaînement Portimão-Valence, tout en espérant que Márquez ne marque aucun point lors des deux derniers Grands Prix.

L'Italien ne se fait aucune illusion sur l'étroitesse de ses chances et explique qu'il considère la saison 2026 comme une expérience formatrice.

"Il me faudrait un miracle, mais j'ai l'impression que cette saison ne me réserve aucun miracle", a-t-il déclaré.

"Mais c'est déjà bien d'avoir l'occasion de me battre contre eux. Jorge [Martin] et Marc sont tous les deux d'excellents pilotes. Rien que de pouvoir lutter contre eux, c'est positif."

"Je veux progresser. Je veux essayer d'être meilleur à l'avenir. Je vais donc essayer de profiter de ces dernières courses et de garder avec moi tous les enseignements positifs que j'ai tirés de cette saison, ainsi que ceux que j'espère encore tirer des deux dernières épreuves."

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