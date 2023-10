Marco Bezzecchi souffrirait d'une fracture de la clavicule

Vers un gros coup dur pour Marco Bezzecchi. Le pilote italien se serait fracturé la clavicule, samedi, alors qu'il s'entraînait au Ranch de Valentino Rossi à Tavullia. Dans l'attente d'une confirmation officielle, un forfait pour le prochain Grand Prix en Indonésie apparaît de plus en plus probable pour celui qui occupe la troisième place du championnat et demeure à ce jour un candidat au titre mondial.

Les informations rapportées par GPOne.com et vérifiées depuis évoquent une chute dont a été victime le pilote de 24 ans samedi après-midi sur une bosse. La suspicion d'une fracture de la clavicule a très vite émergé.

À ce stade, ni Marco Bezzecchi ni son équipe VR46 n'ont officiellement communiqué sur cette blessure, ni sur sa gravité et sur le temps de récupération, mais il semble que le natif de Rimini devra se faire opérer dans les prochaines heures. Alors que nous sommes à cinq jours seulement de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Indonésie, organisé le week-end prochain à Lombok, sur le circuit de Mandalika, le forfait deviendrait inéluctable dans un tel scénario.

Si une blessure de ce type n'arrive jamais au bon moment, le timing est tout de même le pire possible pour Marco Bezzecchi. D'abord parce qu'avec 54 points de retard, celui qui pilote cette saison une Ducati satellite avec laquelle il a remporté trois Grands Prix (Argentine, France et Inde) est encore pleinement dans le match pour le titre face à Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Ensuite, parce que le Grand Prix d'Indonésie marquera la première étape d'une série de trois week-ends de course consécutifs puisqu'auront lieu dans la foulée les Grands Prix d'Australie et de Thaïlande. Un calendrier de trois épreuves en quinze jours qui complexifie la possibilité d'aménager une convalescence rapide.

Marco Bezzecchi s'était récemment blessé à la main dans une chute au départ du Grand Prix de Catalogne. Il était cependant parvenu à surmonter une douleur, parfois vive, lors des manches suivantes pour se maintenir dans le trio de tête du championnat, s'imposant notamment en Inde avant de connaître un week-end plus compliqué à Motegi la semaine dernière.

Avec Oriol Puigdemont et Matteo Nugnes