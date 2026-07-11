Clavicule fracturée pour Bezzecchi, qui rentre en Italie
Nouveau coup dur Marco Bezzecchi : le pilote Aprilia s'est fracturé la clavicule pendant les qualifications au GP d'Allemagne, et il a dû déclarer forfait pour la suite du week-end.
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Le bilan est lourd pour Marco Bezzecchi après sa chute en qualifications au GP d'Allemagne. En Q2, l'Italien a eu une longue glissade de la roue arrière au virage 7 et lorsque le pneu a repris du grip, il a été catapulté de sa moto, alors qu'il était à plus de 130 km/h. Bezzecchi est lourdement tombé et s'est retourné plusieurs fois dans les graviers, avant de s'immobiliser sur le dos.
Resté prostré quelques instants à genoux dans le bac à gravier, Bezzecchi a pu regagner le paddock et faire un passage dans le camion d'Aprilia derrière le garage de l'équipe, en se tenant le bras gauche. Quand il en est ressorti, il avait le bras en écharpe, caché sous une tenue de son équipe, et une ambulance l'attendait.
Le verdict est vite arrivé au centre médical : Bezzecchi souffre d'une fracture de la clavicule et il a déclaré forfait pour la suite du week-end.
"Après la chute, Marco Bezzecchi a été emmené au centre médical du circuit où, sous la supervision du directeur médical du MotoGP, le Dr Ángel Charte, il a passé une radio qui a révélé une fracture complète et déplacée de la clavicule gauche", a annoncé l'équipe Aprilia.
"Ce type de fracture nécessite une intervention chirurgicale pour garantir une guérison optimale ; celle-ci sera réalisée par le Dr Giuseppe Porcellini en Italie. Marco Bezzecchi prévoit de rentrer en Italie dès que possible."
La moto de Marco Bezzecchi après sa chute.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Bezzecchi était déjà diminué physiquement en arrivant au Sachsenring, deux semaines après la chute de la course principale à Assen, dont il s'est miraculeusement sorti sans blessure, mais avec de fortes douleurs, principalement au dos, au thorax et aux chevilles. Vendredi, il avait réussi à se classer dans le top 10 malgré ses limites physiques.
Solide leader du championnat après sa victoire au GP d'Italie, Bezzecchi a enchaîné trois scores vierges le dimanche, en étant percuté par Jorge Martín au départ en Hongrie, suspendu pour avoir frappé un commissaire de piste en République tchèque, et donc en chutant aux Pays-Bas. Jorge Martín lui a chipé la tête du championnat ce jour-là, et l'écart devrait donc encore grandir ce week-end.
Il est le troisième pilote titulaire à déclarer forfait pour ce Grand Prix. Johann Zarco est encore convalescent après sa chute au GP de Catalogne, et vise maintenant un retour en septembre. Fermín Aldeguer est quant à lui touché à une vertèbre après être tombé pendant les Essais à Assen.
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