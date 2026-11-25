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Bezzecchi reconnaît avoir commis "trop d'erreurs" après avoir perdu le titre MotoGP

Marco Bezzecchi explique pourquoi il n'a pas réussi à battre Márquez pour le titre, malgré le consensus dans le paddock selon lequel Aprilia disposait de la moto la plus rapide.

Rachit Thukral

Mis à jour: 25 nov. 2026, 14:29

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Photo de : Getty Images

Marco Bezzecchi a reconnu avoir commis "trop d'erreurs" lors de la saison 2026 de MotoGP, alors qu'il est revenu sur les raisons de sa défaite "douloureuse" face à Marc Márquez dans la course au titre.

Le pilote Aprilia avait émergé comme le grand favori du championnat après avoir remporté les trois premières courses hors d'Europe, mais sa candidature au titre s'est spectaculairement effondrée au cours de l'été, à la suite d'une série de chutes et d'erreurs évitables. L'Italien a également été suspendu pour le Grand Prix de République tchèque après avoir donné une gifle à un commissaire de piste, un incident qui lui a coûté 25 points par rapport à Márquez.

Une fracture de la clavicule au Sachsenring a aggravé ses difficultés, le laissant diminué physiquement à son retour après la trêve estivale.

Interrogé le week-end dernier à Portimão, l'Italien a reconnu que ses erreurs à répétition et une récupération plus lente que prévu après sa blessure l'avaient finalement empêché de transformer sa vitesse en une campagne victorieuse au championnat.

"De mon côté, j'ai commis un peu trop d'erreurs", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé ce qui lui avait manqué cette année. "J'ai évidemment affiché une bonne vitesse, mais surtout dans la partie centrale du championnat, j'ai fait trop d'erreurs, et la blessure n'a pas aidé non plus."

"Mon retour après la blessure n'a pas été aussi bon que celui de Marc. Lorsqu'il est revenu, il avait déjà retrouvé un très bon niveau. Il a marqué des points même lorsqu'il n'avait pas la vitesse, puis il s'est mis à gagner sur les circuits où il était fort. À mon retour, j'étais rapide, mais je souffrais beaucoup et il m'a manqué ce genre de stratégie. C'est donc une bonne source d'inspiration."

"C'est difficile. C'est douloureux de vouloir quelque chose aussi fort et de le voir vous échapper. Mais cela fait partie de la vie et je dois simplement essayer d'en tirer une leçon pour l'avenir."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Malgré une condition physique encore loin d'être optimale au début de la deuxième moitié de saison, Bezzecchi a persévéré et décroché deux doubles podiums à Silverstone et en Aragon, ce qui lui a permis de rester pleinement dans la course au titre. Mais il a ensuite chuté alors qu'il était en tête dès le premier tour du GP de Saint-Marin, se retrouvant à 33 points de Márquez et Martin au classement.

Des podiums au Red Bull Ring et à Motegi, ainsi qu'une victoire acquise après une remontée à Mandalika, lui ont permis de rester dans la lutte, mais ses espoirs de titre ont quasiment pris fin lorsqu'il a chuté lors du Sprint de Losail après un contact avec la Ducati de Márquez.

C'est au Qatar que Bezzecchi a compris que le titre lui échappait.

"Je l'avais déjà compris avant [Portimão]", a-t-il déclaré. "À Doha, j'avais déjà un peu réalisé que j'avais fait une très bonne saison, mais que ce n'était pas mon année, parce que Marc a été extrêmement fort et qu'il a été meilleur à la fin. Le meilleur a gagné, il mérite donc pleinement ce championnat."

"Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque course, et c'est ce que je fais. Mais Marc a été exceptionnel et il méritait davantage ce titre que nous."

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