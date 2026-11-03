MotoGP GP de Malaisie

Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP

Bezzecchi ne s'avoue pas encore vaincu dans la course au titre et explique en quoi sa blessure continue de le handicaper.

Rachit Thukral

Publié: 3 nov. 2026, 16:14

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Photo de : Asif Zubairi

Marco Bezzecchi assure qu'il n'a pas encore renoncé à ses ambitions de titre en MotoGP, malgré les nouveaux points concédés à Marc Márquez (Ducati) lors du Grand Prix de Malaisie.

Après avoir entamé la saison 2026 en favori, avec trois victoires consécutives le dimanche, le pilote Aprilia a vu Márquez effacer un retard de 102 points pour prendre une avance presque insurmontable au championnat en seulement quatre mois.

Le constructeur de Noale n'a une nouvelle fois pas été en mesure de rivaliser avec l'Espagnol à Sepang le week-end dernier, où ce dernier a décroché sa septième victoire en Grand Prix de la saison.

Bezzecchi compte désormais 67 points de retard sur le nonuple Champion du monde au classement, tandis que son coéquipier Jorge Martin, blessé, pointe à 44 unités de lui avant le Grand Prix du Qatar de ce week-end.

Cela signifie que Márquez peut décrocher le titre avec deux manches d'avance s'il marque huit points de plus que Bezzecchi et 30 de plus que Martin au Losail International Circuit.

Mais malgré des probabilités largement défavorables, Bezzecchi n'est pas prêt à jeter l'éponge. Il affirme qu'il continuera à se battre tant qu'il ne sera pas mathématiquement hors course.

"Disons que c'est extrêmement difficile. Réalistement, la tâche est compliquée. Mais tant que les calculs nous laissent une chance, je continuerai à y croire et à travailler aussi dur que possible chaque jour, à la maison comme sur les circuits", a reconnu l'Italien.

"Bien sûr, la situation n'est pas facile. Marc est très performant. Ce GP de Malaisie arrive à un moment du championnat où nous n'avions pas besoin de connaître un week-end difficile. Mais c'est ainsi, alors nous devons travailler encore davantage. Nous allons le faire et nous commencerons dès le Qatar."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

La lutte de Bezzecchi pour le titre a commencé à lui échapper en juin, après qu'il a été percuté par Martin lors du GP de Hongrie, avant d'être suspendu pour le GP de République tchèque pour avoir heurté un commissaire. Mais c'est finalement sa chute au Sachsenring qui a eu les conséquences les plus lourdes, lui causant des blessures à la clavicule et au genou qui continuent aujourd'hui encore de pénaliser ses performances.

Depuis la fin de la trêve estivale, Bezzecchi n'a remporté qu'un seul Grand Prix, mais il monte régulièrement sur le podium.

À Sepang, il a terminé troisième du Sprint avant de reculer à la sixième place lors de la course principale. Une erreur dans le dernier tour, qui l'a fait passer derrière l'Enea Bastianini de Tech3 KTM, n'a pas arrangé les choses.

Interrogé sur une éventuelle amélioration de sa régularité au détriment de la vitesse pure qu'il affichait en début de saison, le pilote de 27 ans a expliqué que ses blessures contractées en milieu de saison l'obligeaient toujours à courir après le temps à chaque Grand Prix.

"Je suis en partie d'accord, dans le sens où il y a eu des périodes où nous avons davantage souffert et d'autres où nous avons moins souffert", a-t-il déclaré.

"Dans ces derniers cas, je me suis senti plutôt rapide, mais il est vrai qu'il me manque un peu d'explosivité, surtout en début de week-end. C'est ce qui permet de trouver immédiatement le bon rythme. Depuis ma blessure, j'essaie encore de retrouver cela. Parfois, cela vient plus facilement, parfois moins."

"Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver quand on chute et qu'on se blesse. Je travaille dur et, si j'ai réussi à le faire une fois, je peux essayer de le refaire."

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