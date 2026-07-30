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Marco Bezzecchi a repris la piste à Misano et tentera un retour à Silverstone

Doublement opéré après sa lourde chute au Sachsenring, Marco Bezzecchi a repris la piste ce mercredi à Misano. Le pilote Aprilia tentera de revenir pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, la semaine prochaine.

Téha Courbon
Mis à jour:
Image

Photo de : Aprilia Racing

Marco Bezzecchi a retrouvé le guidon ce mercredi sur le circuit de Misano, comme l'a annoncé Aprilia.

L'Italien était jusqu'ici en convalescence après sa lourde chute lors des qualifications du Grand Prix d'Allemagne, il y a un peu plus de deux semaines. Victime d'une fracture de la clavicule droite, il avait été immédiatement opéré à Modène, en Italie.

Une semaine plus tard, Bezzecchi avait toutefois dû repasser par le bloc opératoire afin de traiter une plaie au genou gauche contractée lors de sa chute au Sachsenring.

Aprilia a indiqué ce jeudi que son pilote avait repris la piste mercredi à Misano, au guidon d'une RSV4 de série, pour une séance composée de quatre relais. Le constructeur italien a également précisé que sa rééducation se déroulait comme prévu.

"Hier, Marco Bezzecchi a effectué une séance de quatre relais au guidon de sa RSV4 sur le circuit de Misano. Son programme de rééducation se poursuit conformément aux prévisions", annonçait l'équipe.

Blessé juste avant la trêve estivale, le pilote Aprilia espérait mettre à profit la pause du championnat pour accélérer son rétablissement et être en mesure de reprendre la compétition dès le Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, lors de la reprise.

Un objectif qui semble en bonne voie, puisque l'équipe a confirmé qu'il se rendra bien sur le circuit britannique afin de passer la visite médicale obligatoire auprès des médecins du MotoGP.

"Son prochain rendez-vous est fixé à Silverstone, où il se soumettra à un contrôle médical réalisé par l'équipe médicale du MotoGP", a conclu Aprilia.

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