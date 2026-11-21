MotoGP GP du Portugal

Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre

Le pilote Aprilia a entretenu ses maigres espoirs de titre en remportant son premier Sprint de la saison 2026 à Portimão.

Richard Asher

Publié: 21 nov. 2026, 15:50

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi said after the Qatar Grand Prix that he "needed a miracle" to win the

Marco Bezzecchi avait déclaré après le Grand Prix du Qatar qu'il lui "faudrait un miracle" pour remporter le titre MotoGP 2026. Au vu de la nécessité de gagner les deux derniers Sprints et Grands Prix, tout en espérant que Marc Márquez ne marque aucun point, cette déclaration n'avait rien d'exagéré.

Les difficultés du pilote Aprilia à décrocher des victoires en Sprint - une série noire qui remontait au Grand Prix d'Australie de l'an dernier - ne faisaient que rendre ce défi encore plus improbable.

Mais si les chances de Bezzecchi de devenir effectivement champion nécessitent toujours une intervention presque divine, il reste mathématiquement dans la course après avoir coché la première des quatre cases. En remportant le Sprint de Portimão samedi, tandis que Márquez créait la sensation en chutant à deux tours de l'arrivée, l'Italien a obtenu exactement ce dont il avait besoin.

Dans les faits, sa plus grande satisfaction sera toutefois d'avoir mis fin à cette longue malédiction en Sprint. Cette victoire au Portugal porte à cinq son total de succès dans les courses du samedi en carrière, soit encore moins de la moitié de ses 12 victoires en Grand Prix.

"Je suis tellement heureux, le Sprint était devenu un véritable calvaire pour moi jusqu'ici", a déclaré Bezzecchi en parc fermé. "Je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir obtenu ce résultat.

"Un immense merci à l'équipe, qui n'a jamais cessé de croire en moi et qui a toujours trouvé le moyen de me mettre à l'aise. Et aujourd'hui, c'était le bon jour.

"Maintenant, nous allons continuer à travailler en vue de demain et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes sur la course longue."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'homme de Rimini fera figure de grand favori pour rééditer sa victoire au GP du Portugal 2025. Samedi matin, il a décroché la pole position avec près d'une demi-seconde d'avance, confirmant sa supériorité sur un tour à Portimão.

S'il s'impose dimanche, Bezzecchi remportera pour la première fois une deuxième victoire sur un même circuit depuis ses débuts en catégorie reine.

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