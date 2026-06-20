Marco Bezzecchi suspendu : le verdict complet des commissaires d'appel

Marco Bezzecchi ne sera pas autorisé à prendre le départ du GP de République tchèque ce domanche, après avoir été suspendu pour avoir poussé puis frappé un commissaire de piste dans les instants qui ont suivi sa chute pendant le sprint. Aprilia a fait appel de la décision mais la demande du constructeur italien a été rejetée.

La document débute par des points préliminaires décrivant la procédure. Après un appel interjeté par Aprilia et accompagné d'un dépôt de 1320 euros, les commissaires en charge d'étudier l'appel, Ralph Bohnhorst et Aleš Holan, ont mené une audience d'une durée de 32 minutes à Brno.

Ils ont entendu les représentants d'Aprilia Racing, son directeur général Massimo Rivola et son directeur d'équipe Paolo Bonora, ainsi que les commissaires du MotoGP qui ont décidé de suspendre Marco Bezzecchi dimanche, à savoir Simon Crafar, Andres Somolinos et Tamara Matko.

Le document rappelle la décision initiale, à savoir la suspension de Marco Bezzecchi pour la suite du GP de République tchèque, en précisant que selon les commissaires de course, l'italien "s'est livré à des actes physiques qui ont porté atteinte aux intérêts du championnat".

L'intégralité de la décision après l'appel

Les commissaires d'appel de la FIM décident :

De confirmer la décision rendue par les commissaires FIM MotoGP

De rejeter la demande d'appel

Les commissaires d'appel de la FIM ont étudié avec attention des demandes faites au nom du pilote et les preuves présentées, dont des séquences vidéos et des rapports officiels, ainsi que les circonstances autour de l'incident. Même si les commissaires d'appel reconnaissent que les pilotes impliqués dans des accidents peuvent connaître de la frustration, de la déception et des émotions intenses dans la foulée d'un accident, de telles circonstances ne peuvent ni excuser ni justifier une agression physique envers le personnel des circuits dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Les commissaires sur les circuits et autres officiels en charge de la sécurité sont essentiels pour permettre la pratique de la compétition moto en toute sécurité. Ils interviennent dans des environnements dangereux, se plaçant souvent à proximité immédiate de motos en mouvement et d'autres dangers afin de protéger les concurrents et de permettre le bon déroulement de l'épreuve en toute sécurité. Ce championnat repose sur la capacité de ces officiels à s'acquitter de leurs responsabilités sans craindre des intimidations, des insultes ou des agressions physiques.

Les principes d'une attitude sportive exigent de tous les participants qu'ils traitent les officiels, les commissaires et les bénévoles avec respect en toutes circonstances. Tout contact physique à caractère agressif envers un officiel chargé de la sécurité du circuit constitue un manquement grave à ces normes et porte atteinte à la confiance et au respect mutuels dont dépend le bon déroulement du championnat.

Les commissaires d'appel considèrent comme particulièrement significatif le fait que les personnes impliquées étaient des commissaires activement engagés dans le dégagement de la moto du pilote à la suite d'un accident. Ce personnel agissait uniquement dans l'intérêt de la sécurité des pilotes, de la sécurité de l'épreuve et du bon déroulement de la compétition.

Toute agression physique à l'encontre des commissaires est totalement inacceptable dans les sports mécaniques professionnels et ne peut être tolérée, quelles que soient les circonstances ayant conduit à l'incident. Ne pas réagir de manière appropriée à un tel comportement risque d'envoyer un mauvais message aux concurrents tout au long du championnat et n'est pas compatible avec l'obligation qui incombe à l'instance dirigeante de protéger les officiels, les bénévoles et les travailleurs qui contribuent à ce championnat.

Compte tenu de la gravité des faits, du statut des personnes impliquées en tant qu'officiels en charge de la sécurité sur le circuit, de la nécessité de faire respecter des normes de comportement appropriées et de l'importance d'assurer une dissuasion à la fois spécifique et générale, les commissaires d'appel estiment que le collège des commissaires était en droit de conclure que les agissements du pilote constituaient un acte préjudiciable aux intérêts du championnat.

Les commissaires d'appel concluent en outre que la sanction infligée est proportionnée à la gravité de l'infraction et s'inscrit dans la gamme raisonnable des sanctions dont dispose le collège des commissaires. En conséquence, l'appel est rejeté et la décision initiale est confirmée dans son intégralité.