Quelle marge reste-t-il à Aprilia après les essais hivernaux ?

Après quelques jours de pause, les pilotes vont bientôt retrouver leur moto pour le premier grand rendez-vous de l'année. Le championnat sera lancé la semaine prochaine au Qatar, là où se sont déroulés les derniers essais de préparation ce mois-ci.

Au moment de s'éloigner temporairement de Losail, Aleix Espargaró était parmi les plus enthousiastes, déjà très impatient de revenir pour s'aligner au départ de la première course. Pourtant, le pilote Aprilia ne se voilait pas la face quant aux difficultés qu'il risque de rencontrer dans le contexte de ce premier Grand Prix. Car s'il n'a eu de cesse de répéter son enthousiasme au sujet de la spec 2024 de la RS-GP, l'Espagnol concède que le manque de puissance et de couple reste bel et bien sa faiblesse. "La moto est incroyable à tous les niveaux, on a juste besoin d'améliorer un peu la performance côté puissance", résumait-il au moment de clore les essais hivernaux.

Les pilotes Ducati demeurent les épouvantails de la grille, eux qui ont encore une fois prouvé leur force à Sepang, puis à Losail, les deux pistes qui accueillaient les tests de février. "Ils sont un cran devant nous en termes de compétitivité. Je pense que si on veut se battre contre eux dans le time attack, il va clairement nous falloir plus de puissance", a alerté Espargaró. "Par contre, en termes de rythme, même si je suis tombé au septième ou huitième tour de ma simulation de course, j'ai été très, très fort malgré tout. On peut donc être plus proches le jour de la course, mais on veut aussi faire de bonnes qualifs et il nous manque de la puissance parce qu'on ne peut pas tellement utiliser le grip en plus [offert par le pneu soft]."

Une moto qui arrive vite à la limite avec un pneu tendre et un réservoir léger, mais aussi une vitesse de pointe en berne par rapport aux autres marques : Aprilia a bien saisi ses points perfectibles. Seulement, pour envisager se montrer plus proche lors de ce Grand Prix qui aura lieu sur la même piste que les derniers essais, il faudrait pouvoir miser plus que sur des ajustements de réglages, or la marge de manœuvre reste très limitée.

Espargaró savait en quittant Losail pour une dizaine de jours qu'il ne faudrait pas compter sur une amélioration des performances moteur au moment de réinvestir le circuit pour le Grand Prix : "Ce sera très difficile, franchement. Cet hiver, j'ai beaucoup parlé avec Romano [Albesiano, directeur technique]. Il ne m'avait jamais donné les chiffres exacts des chevaux de l'Aprilia mais il m'a dit qu'on est vraiment sur des chiffres très, très élevés par rapport à il y a quatre ou cinq ans. Ils ne se seraient jamais attendus à atteindre ces chiffres, mais il faut reconnaître que ça ne suffit pas. Alors j'espère qu'on pourra améliorer cela, mais ça ne sera pas facile."

Pendant les essais hivernaux, Aprilia a manqué de vitesse de pointe par rapport aux autres marques. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En l'état actuel des choses, le nouveau système de concessions place Aprilia sur un pied d'égalité avec Ducati et KTM en matière de développement moteur, lequel est gelé contrairement à ce que peuvent réaliser Honda et Yamaha. Le moteur de la RS-GP sera donc homologué avant le Grand Prix et ne pourra plus changer sauf en cas d'effondrement des résultats de la marque la faisant passer dans la catégorie inférieure lors du point de mi-saison. Il en va de même pour le nombre de moteurs et pour les spécifications de carénages validées pour la saison, où Honda et Yamaha ont, en l'état, un peu plus de marge.

Le verdict de la course après un gros travail de fond

"Nous avons testé beaucoup, beaucoup de choses dans tous les domaines", expliquait le directeur de l'équipe, Paolo Bonora, au moment de dresser le bilan des essais avec le site officiel du MotoGP. "C'est le cas en particulier sur l'aérodynamique où nous avons fait beaucoup d'essais, de même que sur la partie cycle et l'électronique afin d'ajuster le package pour la nouvelle aéro."

"À la fin de ces deux jours, nous avons répondu à plusieurs interrogations que nous avions après le test de Sepang. Nous avons donc défini le premier set-up de la machine pour Aleix et Maverick, et nous avons mieux défini la manière d'utiliser la nouvelle moto parce que la nouvelle aéro modifie le style de pilotage et qu'il est nécessaire de l'adapter au nouveau set-up."

"La Malaisie et [Losail] sont deux circuits complètement différents, avec une adhérence complètement différente, et je suis rapide", voulait retenir Espargaró. "J'aime beaucoup cette moto, en particulier en rythme. Sur le tour qualifs, je pense devoir m'améliorer encore un peu, mais je suis très fort en pneus usés, donc je suis content."

On sait que son coéquipier, Maverick Viñales, était moins enthousiaste, néanmoins tous deux ont pris des chemins différents en matière d'aérodynamique pour répondre à leurs sensations personnelles. Aleix Espargaró a par ailleurs expliqué avoir travaillé avec deux packages présentant différents niveaux d'appui afin de pouvoir s'adapter à l'adhérence plus ou moins grande des pistes.

Il va maintenant falloir confronter les résultats de ce gros travail de fond avec le verdict de la compétition, et comprendre si l'infériorité de la RS-GP24 sur le tour lancé et en vitesse pure peut être suffisamment compensée en course ou non. Avant même les derniers essais, Massimo Rivola avait en tout cas une idée assez précise de l'écart qu'il souhaitait voir entre ses machines et les Ducati, qu'il imaginait déjà gagner...