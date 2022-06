Marini a compris qu'il pouvait se battre face aux leaders

Charger le lecteur audio

Depuis le début de la saison, les pilotes Ducati sont à tour de rôle compétitifs, selon la piste et le prototype dont ils disposent. Si Enea Bastianini et désormais Pecco Bagnaia semblent être les plus réguliers, Luca Marini était à l'inverse l'un de ceux qui rencontraient le plus de difficulté au guidon de la GP22.

Malgré une première ligne en Argentine, le pilote VR46 n'avait pu faire mieux que 11e en course. Mais au Grand Prix de France il y a 15 jours, il a eu le sentiment d'avoir passé un cap et a progressé avec une neuvième position au drapeau à damier. Il lui restait à confirmer ce ressenti sur ses terres, au Mugello, et tout s'est passé bien mieux que prévu avec une nouvelle qualification en première ligne, mais surtout l'opportunité de mener la course MotoGP pour la première fois de sa carrière, pour quelques virages.

S'il n'a pas pu tenir le rythme des premiers, à commencer par son coéquipier Marco Bezzecchi qui a mené durant huit tours avant de s'effacer une fois repris par Bagnaia, Marini a eu la satisfaction de se battre contre les leaders du championnat et de terminer sixième, soit son meilleur résultat de l'année.

"Je suis vraiment satisfait du week-end, il a été très solide pour moi et évidemment mon meilleur en MotoGP", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "C'est bien de se sentir à l'aise avec la moto et d'améliorer le feeling. Lors des deux dernières courses on a passé un bon cap. J'espère que cette tendance va continuer à Barcelone, parce qu’on a besoin de confirmer notre position et notre potentiel à chaque course. On doit encore travailler sur la moto, surtout sur les dernières phases d’entrée [en courbe] mais on va dans la bonne direction."

"C'est super de suivre les trois pilotes qui ont quelque chose en plus au niveau du package de leur moto − Pecco, Fabio [Quartararo] et Aleix [Espargaró] − et de voir comment ils peuvent gérer leur pilotage pendant la course, s'ils économisent leurs pneus à certains moments. C'est super de pouvoir être proche d'eux et de beaucoup apprendre", a-t-il ajouté lors de son debriefing.

Luca Marini

Plus encore que son résultat final, c'est bel et bien l'apprentissage qu'il a tiré de cette course qui compte aux yeux de l'Italien, toujours très lucide sur ses performances : "La leçon est que je peux être avec eux et les battre car personne n'est imbattable. Il faut juste que je trouve un peu plus de vitesse là où j'en manque, c'est-à-dire dans les dernières phases d'entrée [en courbe]. Je n'arrive pas à arrêter la moto aussi bien que les autres [pilotes] Ducati comme Pecco ou même Bezz. Ils arrivent à mieux faire tourner la moto. C'est difficile de progresser sur ce point car c'est le plus critique."

"On travaille dessus et je trouve qu'on a passé un petit cap depuis Le Mans, mais on a besoin d'en passer un autre pour Barcelone afin d'être compétitifs et d'y décrocher un super résultat comme celui-ci. Il sera important de repartir de là et d'être rapide sur une autre piste."

Tout comme son coéquipier, Marini espère désormais pouvoir continuer sur sa lancée et décrocher à terme son premier podium. "Il me manque encore quelque chose", a-t-il admis. "L'objectif est de maintenir cette tendance de progression dans les résultats avec un bon feeling pour, petit à petit, gagner quelque chose en plus et arriver au podium."