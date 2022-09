Marini a eu peur de ne pas pouvoir éviter Nakagami

Charger le lecteur audio

Au milieu du chaos du premier tour du Grand Prix d'Aragón, Luca Marini est passé tout près de voir lui aussi sa course se terminer dans le bac à graviers. Après l'accrochage qui a eu lieu entre Fabio Quartararo et Marc Márquez au virage 3, l'effet domino a en effet continué quelques instants plus tard.

À terre, le Français s'est relevé sans blessures graves mais, en piste, le #93 s'est retrouvé avec un bout de carénage de la Yamaha coincé sous sa moto. À la sortie du virage 7, sa machine a dévié de sa trajectoire sans qu'il ne puisse rien y faire et il est venu percuter Takaaki Nakagami en pleine ligne droite. Si aucun pilote ne lui est par chance rentré dedans et qu'il a pu se relever immédiatement, le Japonais reste incertain pour son GP à domicile au Japon ce week-end en raison de lacérations à la main.

Juste derrière lui au moment où l'impact avec Márquez a eu lieu, Marini n'a eu qu'une fraction de seconde pour l'éviter juste avant qu'il ne tombe en milieu de piste. Passé près d'un violent accrochage, l'Italien pouvait souffler à l'arrivée.

"J'ai été proche de percuter Nakagami mais heureusement, j'ai très bien réagi en essayant de l'éviter et je n'ai pas perdu trop de temps", a-t-il expliqué. "C'était effrayant parce que j'ai senti que je pouvais taper sa tête, voire son corps car il a chuté à côté de moi. Heureusement j'ai pu l'éviter, c'était effrayant."

Le scénario a tourné à son avantage, et Marini a réalisé une course solide en effectuant une belle remontée et en s'octroyant le meilleur tour. De quoi être pleinement satisfait et confirmer ses récents progrès.

"Je suis vraiment, vraiment content de cette course. Je pense qu'en partant 14e, c'est difficile d'imaginer qu'on va arriver en septième position donc je suis satisfait. Mon rythme était impressionnant, même pour moi. J'ai fait le meilleur tour de la course, qui est aussi le record. Je ne m'y attendais pas car c'est Aragón et je ne me sentais pas si bien, mais on a essayé quelque chose ce matin au warm-up et ça a fonctionné donc super travail de David [Muñoz, son chef mécanicien] et de tous les gars, notamment mon ingénieur électronique. On est une très, très bonne équipe."

"On a appréhendé ce week-end avec beaucoup d'intensité, on voulait décrocher un bon résultat en Aragón parce que ce n'est pas ma piste préférée donc on a fait un gros effort et ça a marché car je pense que j'étais très rapide en course. Les conditions de piste étaient horribles, très difficiles. J'ai vu aussi d'autres pilotes avoir beaucoup de mal, surtout avec l'avant, beaucoup de blocages et de risques de chute, mais j'ai été rapide et compétitif jusqu'à la fin de la course. J'ai parfaitement bien géré mes pneus donc tout s'est bien passé."

Pas de déception pour 2023

Dans une bonne dynamique après avoir décroché deux quatrièmes places et vu son contrat avec l'équipe VR46 prolongé, le pilote italien ne s'inquiète pas de ne pas disposer de la dernière version de la Desmosedici en 2023, comme c'était le cas cette année. Seul représentant de la marque à stagner au niveau des évolutions l'an prochain, comme Ducati l'a annoncé durant le week-end, il préfère voir le positif d'une moto qu'il connaît déjà bien et est certain de pouvoir continuer à progresser malgré tout.

"Je pense que j'ai une bonne spécification et un bon potentiel comme on l'a vu à chaque course, on peut se battre pour le podium. Ça sera une autre année avec la même chose, la même équipe, on se connaît tous mieux. Je pense qu'on peut partir de ça et progresser à chaque tour, à chaque GP."

"Bien sûr, ce n'est pas la même chose mais en tant que pilote je dois me donner à 100% avec mon package et penser à ça. Je dois faire le meilleur travail possible à chaque course, c'est tout. On en a parlé mais je crois que Ducati n'a actuellement pas de spécification qui ne fonctionne pas. La Ducati est une moto très solide, chaque spécification est rapide et peut gagner des courses donc je suis juste content de continuer avec eux, et de continuer à travailler comme ça. C'est un excellent groupe avec de super personnes. C'est un plaisir d'être un pilote Ducati", a-t-il ajouté auprès du site officiel.