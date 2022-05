Marini : "Peut-être la première course où j'ai été rapide"

Charger le lecteur audio

Beaucoup de choses ont été dites sur le temps qu'il a fallu à Ducati pour parvenir à exploiter son modèle 2022, dans l'équipe officielle et chez son partenaire Pramac, mais Luca Marini dispose aussi de cette moto et il a également dû passer par un processus d'adaptation. Classé hors des points à Austin et à Jerez, le pilote VR46 a franchi un cap au Mans, en décrochant son premier top 10 de l'année, une neuvième place conquise après un départ en 15e position.

"Je pense que je dois me satisfaire de mes sensations sur la moto. Ça a peut-être été la première course où j'ai été rapide, surtout quand j'étais seul. Quand je suis derrière des pilotes, actuellement j'ai beaucoup de mal à doubler parce que je perds beaucoup à l'accélération", a expliqué le demi-frère de Valentino Rossi.

"Je pense que grâce au travail qu'on a fait dans le test de Jerez, la moto a pas mal progressé", a-t-il ajouté sur le site officiel du MotoGP. "Je suis content des sensations sur la moto, pas satisfait de la position parce que je sentais que je pouvais être plus fort, plus à l'avant. On peut décrocher de meilleurs résultats que ça mais c'est sûr que c'est un début."

"Maintenant, on doit travailler dans certains domaines, comme la dernière partie de la phase d'entrée [de courbe] et l'accélération parce que j'ai un gros déficit dans ce domaine. Mais ce qu'on peut faire pour progresser dans ces domaines est très clair donc j'espère qu'on pourra le faire dans les prochaines courses, et se battre pour les premières places dès que possible."

Marini souffre en ligne droite

Luca Marini se sent capable de jouer le top 5 en améliorant ses réglages électroniques mais surtout en progressant en ligne droite, où se fait l'essentiel de son retard sur les leaders. "Au freinage, je suis plus rapide que tout le monde mais j'arrive avec trop de mètres [à combler] donc ce n'est pas possible d'essayer de doubler un pilote sans le percuter", a précisé l'Italien, privé de véritable explication sur ce déficit : "C'est bizarre. Je ne connais pas la cause. C'est peut-être parce que je suis plus grand que les autres pilotes, que je suis plus lourd que les autres."

Ayant en effet le désavantage d'être le plus grand de la grille avec ses 184cm, Marini est logiquement plus lourd que la majorité de ses adversaires et semble prêt à relancer le débat sur un poids minimum incluant le pilote, déjà évoqué l'an dernier quand Danilo Petrucci se sentait désavantagé par sa taille.

"Ça pourrait être une solution d'avoir un poids minimum comprenant le pilote et la moto. Si Carmelo [Ezpeleta], la Dorna ou l'IRTA veut le faire, ça serait mieux pour moi ! [rires] Je sais que c'était la même chose pour Petrucci. Je pense que ça serait plus juste parce que c'est le cas dans d'autres sports, et dans d'autres catégories des sports mécaniques, comme le Moto2. Je ne sais pas si c'est le problème ou qu'il y a quelque chose d'autre, mais ça pourrait être un départ parce que c'est difficile... J'ai du mal."

Luca Marini se sent actuellement démuni, constatant ce déficit en sortie de courbe face à tous les autres représentants de Ducati sans percevoir de véritable solution : "Je ne connais pas les réglages [de la moto] ou de l'électronique pour les autres parce que je ne regarde pas ces données, mais si je compare les tours, [je perds du temps] juste dans la ligne droite, de la sortie du virage 6 jusqu'au 7, du 7 au 8, du 8 au 9..."

"Et au freinage, je sais que je freine très tard parce que notre moto est fantastique au freinage, donc j'essaie de profiter de ce point fort. J'ai beaucoup progressé dans ce domaine ; il manque peut-être quelque chose dans la dernière partie mais on y travaille. Après cette course, on comprend mieux comment on peut gérer et améliorer cette phase, mais on ne sait pas pourquoi je perds autant de temps en ligne droite, et surtout à l'accélération. Pas dans la dernière partie de la ligne droite, quand on passe le sixième rapport ; c'est du deuxième au quatrième rapport."

"C'est sûr que Ducati analyse les données et essaie de trouver une solution pour m'aider. Je sens que ça me fait défaut parce que je ne peux pas doubler les autres pilotes, comme avec Fabio [Di Giannantonio]. C'est très difficile : il faut gérer la position, ne pas faire d'erreur et ne pas laisser passer le pilote qui est derrière."