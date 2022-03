Marini : "Rossi viendra à 3 ou 4 courses cette année"

Charger le lecteur audio

Luca Marini a vécu "un désastre" lors du Qatar, où les problèmes se sont accumulés tout au long des essais avant que son équipe trouve enfin certaines solutions pour la course. L'unique éclaircie de ce week-end compliqué est venue de la naissance de sa nièce, Giulietta. Son demi-frère, Valentino Rossi, est en effet devenu père pour la première fois et a en conséquence manqué le premier Grand Prix de son équipe VR46 en MotoGP.

Le tout juste retraité des Grands Prix est forcément très attendu dans le paddock, mais aucun GP n'a encore été mentionné concernant sa venue. Marini a confirmé qu'il serait là à "trois ou quatre courses, peut-être plus", et a tenu à calmer les attentes concernant la nécessité de sa présence. "Le niveau des personnes qui travaillent en MotoGP est très élevé", a-t-il rappelé.

"Bien sûr, son expérience est incroyable et il est peut-être celui qui a le plus d'expérience dans le paddock dans beaucoup de domaines. Mais mon niveau et le niveau de mon équipe est très élevé. Nous verrons si juste sa présence dans le box apporte quelque chose de spécial, une certaine magie qu'il a toujours eue dans sa carrière."

Un possible cap à passer

Luca Marini

Pour l'heure, c'est le Grand Prix d'Indonésie qui attend le pilote Ducati et son équipe, sur un circuit où ils ont pu recueillir un grand nombre de données lors du test de pré-saison. Une première expérience positive sur ce circuit qui vient tout juste d'intégrer le calendrier MotoGP, et qui offre de belles promesses pour le week-end. "Je suis content de revenir en Indonésie, c'est une piste que j'aime, le tracé est incroyable et j'ai pris beaucoup de plaisir durant le test. J'espère démarrer avec le bon feeling que j'avais [eu] et être rapide dès le début", a déclaré Marini.

"Je pense que nous pouvons passer un cap par rapport au Qatar mais nous avons besoin de comprendre les changements que nous avons faits après la course pour voir comment se comporter ici. Il n'y a qu'en situation de course qu'on peut comprendre beaucoup de choses, en essais c'est chaque fois un peu différent."

Comme l’ensemble du plateau, le #10 attend toutefois de voir comment les pneus vont se comporter avant de fixer ses objectifs pour le GP : "C'est sûr que ça sera plus difficile car les températures sont plus élevées, tout sera un peu plus compliqué. Michelin a changé la carcasse des pneus pour l'allocation de ce Grand Prix comparé au test et, quand les pneus changent, le feeling peut être différent, donc j'ai besoin de comprendre et nous verrons comment ce sera après les EL1 et EL2."