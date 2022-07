Marini voudrait que VR46 soit la meilleure équipe indépendante

Charger le lecteur audio

Le clan Ducati n'en finit pas de briller, et la lutte pour les titres principaux n'est pas la seule dans laquelle la marque détient des chances de l'emporter. Elle peut aussi compter sur Marco Bezzecchi pour prétendre au trophée de Rookie de l'année et à ses trois équipes satellites pour dominer la bagarre parmi les structures indépendantes. Un trophée est en effet en jeu pour les équipes comme pour les pilotes satellites, et dans l'un et l'autre de ces classements c'est le groupe de Borgo Panigale qui dicte sa loi.

Excellent troisième au classement général, Johann Zarco est logiquement leader parmi les pilotes de ces teams, avec neuf points d'avance sur Enea Bastianini et un écart déjà plus creusé sur son propre coéquipier, Jorge Martín. Par leurs solides résultats communs, Zarco et Martín font du team Pramac Racing la référence parmi les six équipes indépendantes, avec 61 points d'avance sur Gresini Racing et 77 sur VR46.

Classement des équipes indépendantes :

Pos. Équipe Pts 1 Pramac Racing 184 8 16 20 15 20 - 11 16 36 30 12 - - - - - - - - - 2 Gresini Racing 123 25 5 6 25 - 8 28 5 - 14 7 - - - - - - - - - 3 Team VR46 107 3 2 12 - 5 7 11 21 10 16 20 - - - - - - - - - 4 Team LCR 69 6 3 5 2 9 12 11 10 6 - 5 - - - - - - - - - 5 RNF Racing 20 2 6 - 1 5 - - - 4 2 - - - - - - - - - - 6 Tech 3 14 1 - - - 2 - - - 6 5 - - - - - - - - - -

Avec un maximum de 45 points en jeu par course en cas de doublé, l'avance de l'équipe toscane, déjà récompensée dans ce classement en 2018 et 2021, parait nette. Pour autant, le podium décroché par Marco Bezzecchi à Assen a décuplé les ambitions dans le clan VR46. Luca Marini n'a qu'une envie désormais, celle de voir le team de Tavullia s'imposer comme la meilleure équipe indépendante.

"Je suis super content pour l'équipe", se félicitait Marini après le Grand Prix des Pays-Bas. "C'est fantastique. Tout le monde le mérite, tout le monde s'améliore par rapport au début de saison. Les deux équipes sont formidables et il y a vraiment une bonne ambiance dans le stand. Bezz a fait un très beau week-end."

"Je pense aussi que notre moto est bonne ici [à Assen]. C'est fantastique de voir d'autres Ducati devant. C'est aussi un bon résultat pour l'équipe. Il faut qu'on savoure ce moment car toute l'équipe a beaucoup progressé par rapport aux premières courses et à la première partie de la saison. Félicitations à tout le monde parce qu'ils font de gros progrès."

"Je pense qu'il faut qu'on obtienne à nouveau ces résultats après la pause estivale et qu'on essaye de se battre pour être la meilleure équipe indépendante", a ajouté le pilote italien.

Objectivement, la route parait encore longue pour que VR46 puisse rattraper et dépasser Pramac cette saison. Cependant, avec un premier podium à son actif et des pilotes aperçus ci et là à l'avant de la grille ou dans le premier groupe en course, la structure de Valentino Rossi réussit sa première véritable saison dans la catégorie sans avoir à rougir.

Marco Bezzecchi entend garder les pieds sur terre à la reprise, pour continuer à emmagasiner de l'expérience. Luca Marini, quant à lui, est déterminé à améliorer ses qualifications afin de maximiser ses chances dès le départ des courses.

"J'espère arriver à Silverstone motivé et pouvoir faire un bon week-end, même si bien entendu, toutes les planètes doivent être alignées pour atteindre certains résultats de nos jours", observait-il à l'heure du départ en vacances. "Il faut faire de bonnes qualifs, avoir un peu de chance, ne pas se faire envoyer au tapis par les autres s'ils tombent… Il faut tout réussir. Mais c'est possible, assurément."

"Il y a aujourd'hui un niveau incroyable en MotoGP et tous les dimanches de nombreux pilotes peuvent monter sur le podium. C'est comme ça que part la course, après ça dépend de ce qui se passe ou de la position dont on part sur la grille, et les positions du podium se dessinent. Mais à l'heure actuelle ça fait comprendre à quel point le niveau de cette catégorie est élevé."

Top 5 des pilotes indépendants :

Pos. Pilote Pts 1 J. Zarco 114 8 /8 16 /3 - 7 /9 20 /2 - 11 /5 13 /4 16 /3 20 /2 3 /13 - - - - - - - - - 2 E. Bastianini 105 25 /1 5 /11 6 /10 25 /1 - 8 /8 25 /1 - - 6 /10 5 /11 - - - - - - - - - 3 J. Martín 70 - - 20 /2 8 /8 - - - 3 /13 20 /2 10 /6 9 /7 - - - - - - - - - 4 M. Bezzecchi 55 - - 7 /9 - 1 /15 7 /9 4 /12 11 /5 - 5 /11 20 /2 - - - - - - - - - 5 L. Marini 52 3 /13 2 /14 5 /11 - 4 /12 - 7 /9 10 /6 10 /6 11 /5 - - - - - - - - - -