Márquez a voulu "associer" les mécaniciens de Honda à sa victoire

Quatre petits jours après son retentissant succès au GP d'Aragón, dominé de main de maître, Marc Márquez n'a pas véritablement eu le temps de savourer. Le pilote Gresini a immédiatement dû se plonger dans les préparations du GP de Saint-Marin, dont les premiers essais auront lieu vendredi, et a simplement passé une soirée avec son équipe.

"Je n'ai pas eu le temps de me détendre et de profiter de cette victoire", a reconnu Márquez en conférence de presse ce jeudi à Misano. "J'aimerais avoir un week-end de libre maintenant mais ce n'est pas possible ! Hier, j'ai eu un dîner avec l'équipe Gresini."

Marquez a également eu une pensée appuyée pour son ancienne équipe, Honda, et en particulier à ceux qui l'entouraient dans son garage durant plusieurs saisons faites de convalescences et de difficultés avec une moto de moins en moins performante. "J'ai renoncé à beaucoup de choses, j'ai renoncé à l'équipe de ma vie, qui sont mes amis dans le paddock et dont je sais qu'ils sont heureux pour moi aujourd'hui", confiait-il après sa victoire.

Márquez a ainsi voulu associer à son succès l'équipe technique menée par Santi Hernández, son ancien chef mécanicien, et qui entoure aujourd'hui Joan Mir : "Je me suis rendu dans le garage de Repsol Honda, avec tout le groupe, et je leur ai dit de s'associer à cette victoire, pas seulement Santi. Ils ont souffert avec moi, ils m'ont beaucoup aidé dans des moments très sombres, donc cette partie du garage, je voulais les associer à mon processus."

Marc Márquez au moment de sa victoire au GP d'Aragón Photo de: Dorna

Marc Márquez assure ne pas être sur un petit nuage en retrouvant le circuit de Misano, qui est resté 1043 jours le théâtre de son dernier succès en MotoGP. Cette victoire décrochée en 2021 et la forme affichée la semaine dernière ne le poussent pas du tout à croire à une victoire ce week-end, sur un tracé et un contexte moins favorables à ses forces, le GP d'Aragón ayant été marqué par une très faible adhérence, et sur un circuit surtout fait de virages sur la gauche dans lesquels il excelle.

Márquez cherchera plutôt reproduire la forme affichée lors de la course précédente, en Autriche : "Naturellement, mon objectif pour la saison a été atteint en Aragón, donc maintenant il faut continuer travailler. Après ce week-end, on peut respirer un peu plus. Il faut profiter de ce boost supplémentaire, de cette confiance supplémentaire pour continuer à aller de l'avant et à travailler. Avec l'équipe, à chaque course on apprend des choses sur la moto, on trouve toujours quelque chose pour aller mieux."

"J'aimerais repartir plus ou moins avec les mêmes sensations qu'au Red Bull Ring ici, ça serait suffisant pour moi, parce que les sensations étaient déjà bonnes et que je sais que les conditions étaient très particulières en Aragón – pas en raison de la surface mais des tempêtes pendant la nuit. Je pense que [Jorge Martín, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, qui ont la Ducati 2024] seront rapides et on va essayer d'être proches d'eux."

"J'arrive ici en me souvenant plus des sensations sur Red Bull Ring qu'en Aragón", a insisté Márquez. "On a fait un week-end énorme en Aragón mais je pense que ce que l'on a fait au Red Bull Ring était plus réaliste. On verra si ici, on pourra continuer à progresser, surtout pour faire mieux dans ces virages à droite."

