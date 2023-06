Márquez attend "une réaction" de Honda après une réunion "très importante"

Marc Márquez a bien l'intention de faire bouger les choses. Après avoir tapé du poing sur la table l'été dernier, demandant à Honda de faire le nécessaire pour bien préparer la saison 2023, le voici qui remonte au créneau pour faire connaître aux dirigeants de la marque son mécontentement.

Le week-end dernier, en marge du GP d'Italie, Márquez s'est entretenu avec deux hauts responsables de son constructeur : Shinji Aoyama, numéro deux de Honda, et Koji Watanabe, président du HRC. Une réunion qu'il a qualifiée de "productive" mais qui ne suffira pas à le contenter si elle n'est pas suivie d'actes.

"C'est sorti dans les médias, et c'est vrai, que j'ai eu une réunion très importante avec Aoyama-san, qui occupe une position très importante chez Honda, et aussi Watanabe-san du HRC", a déclaré Márquez ce jeudi auprès du site officiel du MotoGP. "Ça a été une réunion productive, je pense que c'était bien. Mais toutes les réunions sont bien, désormais il faut qu'on voie quelque chose à l'avenir."

"Je leur ai dit que mon implication sur ces prochaines courses allait être totalement axée sur le fait d'essayer des choses pour améliorer le projet et que, tous les pilotes Honda, nous soyons en meilleure forme pour l'avenir", a ajouté le pilote Repsol.

Revenant longuement sur la question pendant la conférence de presse de présentation du Grand Prix d'Allemagne, en fin d'après-midi, il a ajouté : "Ça n'est pas la première fois que j'ai une réunion avec le HRC, mais c'était une réunion importante parce que c'était avec Aoyama et Watanabe qui sont parmi les plus grands patrons de Honda et du HRC. Les sentiments ont été bons à la réunion, mais on a désormais besoin d'une réaction à l'avenir − mais dans un avenir proche, pas lointain. On a de très bons pilotes chez Honda et on a besoin de quelque chose de plus pour se battre pour les premières places."

Marc Márquez arrive en Allemagne après une nouvelle chute au GP d'Italie

Le constat est évident, les pilotes du groupe Honda sont à la peine, et le #93 veut que les ingénieurs leur apportent de quoi remonter la pente. Au Mugello, il s'est plaint du manque de nouveautés fournies, ayant fait un mois plus tôt au Mans des demandes qui ne se sont pour le moment pas concrétisées. "Il est évident que si on n'apporte pas de nouveautés, on ne peut pas les tester en piste. C'est dur de savoir ce qu'il se passe au Japon mais depuis que nous avons débuté la saison, nous avons juste reçu un nouveau châssis, et pas beaucoup plus", expliquait-il le week-end dernier, sans masquer sa désillusion.

Aujourd'hui il semble résigné à l'idée de ne rien recevoir pour les courses du mois de juin. "Je crois que ce sera plus après la pause estivale, peut-être. Mais pour le moment je me concentre sur ce que j'ai et j'essaye de trouver ce qu'il y a de mieux", a-t-il constaté ce jeudi.

Une victoire au Sachsenring masquerait les problèmes

Dans ce contexte, et alors qu'il retrouve l'une de ses pistes fétiches en Allemagne, sur laquelle il n'a jamais été battu quand il a couru, Marc Márquez met en garde : quelle que soit sa performance ce week-end, elle ne révèlera aucune inversion de la tendance générale, qui reste celle d'une situation ayant grandement besoin d'être améliorée.

"Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais même si on est rapides ou sur le podium, ou imaginez même qu'on gagne la course, ça ne changera pas notre situation", a-t-il affirmé. "Par exemple, Álex Rins a gagné à Austin et pourtant à Jerez, au Mans et au Mugello il était à nouveau en grande difficulté. Notre projet ne peut pas dépendre de certaines pistes pendant la saison, il faut que l'on ait un package compétitif pour toute la saison afin de se battre pour le titre, ce qui constitue notre objectif principal."

"Ça m'intéresse de voir comment ça va se passer ici au Sachsenring", a-t-il néanmoins précisé, "parce que je n'ai pas pu courir sur les deux bons circuits pour mon style que sont l'Argentine et Austin. C'est donc le premier circuit où je vais courir cette saison et où normalement, je me sens bien dès les premiers essais. Mais je sais en tout cas que ce sera difficile, parce que je ne suis pas dans mon meilleur moment. J'arrive de deux chutes de suite le dimanche et, évidemment, ça fait baisser encore et encore la confiance. Mais j'arrive avec une bonne mentalité et j'aimerais être sur le podium après la course de dimanche."