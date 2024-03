Pas de pénalité dans l'incident entre Bagnaia et Márquez

Alors qu'ils étaient en lutte pour la cinquième place à deux tours de l'arrivée, Pecco Bagnaia et Marc Márquez se sont accrochés à Portimão. L'Espagnol a tenté un dépassement au virage 5, où il avait doublé Jorge Martín à la fin du sprint samedi, mais il a dû ouvrir sa trajectoire. Bagnaia a voulu replonger à l'intérieur et les deux hommes ont eu un contact qui les a projetés à terre, le casque de Márquez heurtant le sol.

La direction de course a immédiatement lancé une enquête sur l'incident mais n'ont pas attribué de responsabilité dans l'accrochage. "Après avoir entendu les deux pilotes et après une analyse approfondie, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un incident de course", ont annoncé les commissaires de course, sans donner plus de détails sur le fond de leur décision.

Cet accrochage sera donc surtout coûteux en points pour les deux hommes. Avant la tentative de dépassement de Márquez, Bagnaia était en passe d'inscrire les 11 points de la cinquième place, ce qui lui aurait permis de limiter les dégâts avec la victoire de Martín et de rester à 12 unités du nouveau leader du championnat. Son zéro pointé a finalement presque doublé l'écart, qui est monté à 23 points.

Márquez a de son côté pu remonter sur sa Ducati pour prendre la 16e place, la première hors des points. Il est à 27 unités de Martín.