Pour Márquez, Bagnaia a eu tort de résister : "Il va apprendre"

Comme l'an passé, Marc Márquez a décroché une médaille lors du sprint puis a connu en accrochage en course à Portimão, mais alors que sa responsabilité était évidente dans l'accident de 2023, les commissaires ont cette fois estimé que son contact avec Pecco Bagnaia était un incident de course.

Moins fringants que samedi, les deux hommes n'ont pas pu lutter pour le podium et il se disputaient la cinquième place en fin d'épreuve. Márquez a porté une attaque au virage 5, à l'endroit où il avait chipé la deuxième position à Jorge Martín samedi, et il a dû ouvrir sa trajectoire, permettant à Bagnaia de replonger. C'est là qu'ils se sont touchés et ont été projetés à terre. Márquez a pu repartir mais a fini 16e, la première place hors des points.

Selon le pilote Gresini, Bagnaia a commis une faute de pilotage dans la manœuvre, mais plus que ça, il lui reproche une faute tactique puisque la différence entre une cinquième et une sixième place n'est que d'un point.

Est-ce que tu vas bien ?

Il y a juste eu un choc sur l'épaule mais rien d'important.

Comment s'est passée ta course ?

J'étais calme en course. Les sensations n'étaient pas les meilleures avec le pneu avant mais je n'avais pas de stress. J'ai juste attendu mon moment. Il est arrivé dans les derniers tours, quand j'ai commencé à être de plus en plus rapide, j'améliorais mes chronos parce que je me sentais mieux en pneus usés. Puis ce virage 5 est arrivé et je suis tombé.

L'accrochage était-il évitable ?

Évidemment, c'est impossible de mettre deux pilotes d'accord une heure après un incident ! [rires] Mais quand ils m'ont appelé à la direction de course, j'ai dit aux commissaires que c'était un incident de course, à la limite. Il y a une ligne rouge, mais c'est aux commissaires de décider quelle est la limite. Pour moi, c'était une erreur de Pecco, mais pas juste pour l'incident parce qu'au final, il a essayé de répondre. OK, il était trop optimiste mais un contact, ça peut arriver. C'était une erreur.

On se battait pour la cinquième ou la sixième place, deux points en plus ou en moins, et il souffrait beaucoup des pneus, surtout à l'arrière. Quand il reste deux ou trois tours, tu vas perdre la position donc ce n'est pas nécessaire d'avoir ce mode agressif, mais c'est ce qu'il a décidé. Les conséquences : zéro points pour deux Ducati.

Marc Márquez et Pecco Bagnaia après leur chute Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

As-tu parlé de l'incident avec Pecco ?

On a discuté et il a dit qu'il a essayé de répondre mais qu'il ne s'attendait pas au contact. Au final, j'ai pris le choc mais heureusement pour moi, cette fois je n'ai pas été blessé, et il n'a pas été blessé non plus donc c'était ce qu'il pouvait se passer de mieux.

Est-ce que tu as parlé de l'incident avec Gigi Dall'Igna ?

Je n'ai pas discuté avec le staff de Ducati [...]. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la télémétrie et qu'ils peuvent voir exactement ce qu'il s'est passé.

Les pilotes sont-ils plus agressifs avec toi ?

Non, je ne pense pas, ou je ne veux pas le penser. Ils se battent. Aujourd'hui, Pecco m'a dit qu'il pensait à prendre deux points de plus et à défendre sa position. Dans les premiers tours, il faut être agressif. Dans les derniers tours, si on joue la victoire, on peut peut-être être agressif mais aujourd'hui, je pense que ce n'était pas le moment pour être comme ça. C'est ce qu'il a décidé et c'est sûr qu'il va apprendre.