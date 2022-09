Márquez balaie les espoirs de podium et veut juste voir l'arrivée

Charger le lecteur audio

Trois mois et demi après son dernier Grand Prix, Marc Márquez fait son grand retour au MotorLand Aragón. Son humérus ne devrait plus le gêner mais sa condition physique reste perfectible, son bras ayant perdu en masse musculaire après l'opération pratiquée au début du mois de juin. Lorsque cette intervention chirurgicale de la dernière chance a été planifiée, avec pour objectif de replacer l'os dans le bon axe et de mettre fin aux limites qui étaient les siennes, Márquez n'osait rêver d'un retour si rapide.

"Avant tout, je suis heureux de revenir", a confié l'Espagnol en conférence de presse. "Au Mugello, je ne m'attendais pas à être en Aragón ou à rouler cette année, mais les choses se sont bien passées dès le début, dès l'opération. Petit à petit, je me sens bien. Évidement, le chemin sera long, j'ai encore beaucoup de travail avant d'atteindre le niveau que je souhaite."

"Après le test de Misano, les sensations étaient très positives, j'étais en forme physiquement à l'issue du test. On a évacué ma récupération dans les jours suivants et on a compris qu'il y avait peut-être la possibilité d'être en Aragón. On en a discuté avec les médecins, avec l'équipe, avec tout le monde. On a décidé d'être là parce que maintenant, le plus important est d'être sur la moto, pour moi mais aussi pour préparer 2023. Maintenant, il faut trouver une bonne stratégie et bien équilibrer l'entraînement et le temps sur la moto. On verra ce qu'on pourra faire."

À quoi ressemblera ce retour ? Márquez s'est imposé à cinq reprises au MotorLand Aragón, l'un de ses circuits préférés, et il s'était battu pour la victoire jusqu'au bout face à Pecco Bagnaia l'an passé. "Je pense qu'il sera devant et se battra presque pour le podium parce qu'il est tout simplement magique ici, et qu'il a beaucoup d'énergie à donner", a prédit Johann Zarco ce jeudi.

Márquez ne partage pas cet optimiste et assure qu'il n'a qu'un seul objectif : voir l'arrivée, ce qui suscite encore quelques doutes chez lui. "Les chances de podium sont de 1%, très faibles", a-t-il assuré. "Je suis très loin de ma meilleure condition physique, surtout au niveau du bras. L'os est consolidé, c'est le plus important, mais au niveau musculaire je suis encore très loin de ce que je veux. Et Honda traverse un moment très difficile, on l'a vu avec les autres pilotes : on est loin des autres. On verra."

"Mon objectif est d'essayer de finir tous les week-ends maintenant. Trois courses s'enchaînent [en autant de semaines] et peut-être qu'au Japon ou en Thaïlande, il faudra que je m'arrête au milieu du week-end. On ne sait pas. Mais mon intention et mon but sont de finir tous les week-ends, de bien préparer 2023, de livrer mes commentaires, de progresser et l'hiver prochain, c'est là qu'il faudra que je comprenne comment atteindre le top niveau avec mon bras."

Marc Márquez a pu tester sa condition physique à Misano

Le tracé du MotorLand Aragón est surtout fait de virages sur la gauche, dans lesquels le bras affaibli de Marc Márquez sera peu sollicité. Cette épreuve pourrait finalement être la plus simple de la série de trois que les pilotes s'apprêtent à disputer, d'autant plus que l'enchaînement des Grands Prix pourrait être difficile pour le #93.

"Comme je l'ai dit, je commence le week-end avec l'intention de le terminer. C'est la seule possibilité que j'ai à l'esprit. Mais je dois être honnête vis-à-vis de ma condition. Je pense encore qu'en Aragón, je n'aurai pas de problème pour finir le week-end, mais on verra, je ne sais pas. Il y a trois courses consécutives et il y aura une fatigue musculaire entre Aragón, Motegi et la Thaïlande. Je ne sais pas comment je vais réagir mais on en a parlé avec Honda est ils comprennent la situation"

"Ils savent que sur certains week-ends, il faudra peut-être que je m'arrête au milieu. Pour le moment, il faut que je sois conscient de ma condition mais si je suis là, c'est pour rouler et pour continuer ma convalescence sur la moto pendant des week-ends de course. Ça dépendra des chronos. Si on est à une demi-seconde en course, on sollicite moins le bras. On verra."

Malgré les doutes et l'imperfection de sa condition physique, Marc Márquez est ravi de prendre la question sur l'un de ses tracés fétiches : "C'est important de revenir sur un circuit que l'on aime et sur lequel on sait que l'on va apprécier le week-end. C'est important et c'était mon rêve de revenir en Aragón. Au final, le rêve est devenu réalité."

"Je dois comprendre la situation de départ, ce qu'il s'est passé depuis deux ans, et être calme. Mais on pilote des motos, on peut tomber. C'est ce que j'ai dit aux médecins. L'os est consolidé et maintenant c'est au tour des muscles. Ça ne fait pas que trois mois, ça fait deux ans que les muscles fonctionnent différemment donc maintenant, pas à pas, il faut renforcer ces muscles et on verra la limite cet hiver."

Dans ce contexte, le travail technique n'est pas véritablement à l'esprit de Marc Márquez, malgré le bras oscillant que Honda compte évaluer à nouveau ce week-end et que le pilote a déjà pu tester à Misano : "Il fonctionne différemment, les sensations sont totalement différentes, on sent que c'est un concept différent. Il sera possible de l'utiliser en Aragón, c'est ce qu'ils m'ont dit. Pour le moment je ne veux pas le tester parce que vendredi, ne serai pas prêt à tester des choses sur la moto – à ce stade, avant les EL1. On verra mon niveau ensuite."