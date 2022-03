Márquez cherche la limite qui le "fera chuter" avec la Honda 2022

Charger le lecteur audio

Honda vit un paradoxe en ce début de saison 2022. La nouvelle moto de la marque japonaise est plus performante et corrige sa principale faiblesse, le manque de grip arrière, mais ne permet plus à Marc Márquez d'exploiter la force qui lui a souvent permis de faire la différence, un pilotage très porté sur l'avant. Depuis les premiers tests, le sextuple Champion du MotoGP cherche à retrouver ces sensations et reconnaît ne ne pas avoir identifié clairement où se situe la limite.

"Depuis mes débuts sur cette moto, j'ai compris qu'elle avait un très gros potentiel mais j'ai besoin de sensations particulières sur l'avant pour être rapide", a expliqué Márquez en conférence de presse à Mandalika. "C'est ce qui me manque vraiment en ce moment et c'est ce qu'on cherche. Je pilote la même moto que mon coéquipier, il pilote différemment et il parvient à être très rapide."

"On arrive à être performants mais j'ai besoin de ces sensations particulières pour être plus rapide. Pour le moment, je ne comprends pas quelle est la limite qui me fera chuter ou perdre l'avant, mais c'est une base qui peut gagner des courses. J'en veux plus et je veux progresser. C'est ce que l'on recherche."

Les différents tests avaient permis à Márquez de mettre le doigt sur cette problématique mais pas d'y répondre. La première manche de la saison lui a offert une meilleure opportunité d'observer les pilotes plus performants que lui et d'identifier les choses à améliorer, comme la gestion du frein arrière de Pol Espargaró, qualité qui fait la caractéristique du #44.

"Dans la course au Qatar, j'ai réalisé ce dont j'avais vraiment besoin, la direction à prendre pour mon style de pilotage. Dans un test ou des essais, c'est toujours difficile parce qu'on fait cinq tours et qu'on s'arrête, mais en enchaînant 22 tours et en suivant les autres, on peut comprendre où on perd du temps. On le comprend un peu mieux. On va chercher une direction ici [à Mandalika] et si ce n'est pas possible, on sait que nos réglages de base fonctionnent bien."

Au Qatar, dans les 22 tours consécutifs j'ai eu mes meilleures sensations depuis deux ans. Marc Márquez

Ce Grand Prix du Qatar a également définitivement rassuré Marc Márquez sur sa condition physique. Débarrassé de la diplopie qui l'a contraint à manquer les dernières manches de la saison passée, le Catalan espérait que son bras fracturé à l'été 2020 le gênerait moins et cette première manche a permis de lever les doutes, ce qui lui donne de l'espoir pour le GP d'Indonésie.

"Au Qatar, dans les 22 tours consécutifs j'ai eu mes meilleures sensations depuis deux ans. On verra comment on peut aborder ce week-end. Comme vous l'avez dit, Pol était le plus rapide. Il sera un prétendant ce week-end parce qu'il a été le plus rapide dans le test de pré-saison. Enea [Bastianini], Fabio [Quartararo], pourquoi pas Brad [Binder] seront là. On verra. Beaucoup de nouvelles têtes, mais ils sont rapides."

Márquez considère le GP du Qatar comme un bon point de départ et vise maintenant des progrès réguliers : "C'était un week-end solide : rien de particulier mais on était là. On n'était pas très loin des premières places, ce qui était mon objectif. Évidemment j'ai essayé de finir sur le podium, évidemment j'ai essayé de suivre Enea quand il m'a doublé mais ce n'était pas le jour, pas le moment. On verra. Ce week-end, l'objectif est d'avoir un meilleur résultat qu'au Qatar et en Argentine, j'essaierai d'améliorer le résultat d'ici. Petit à petit, je me sens bien."