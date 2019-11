Márquez fait chuter Viñales dans le dernier tour ; Miller brille chez lui !

La majorité des pilotes est encore en train de décider quel pneu arrière utiliser lorsqu'arrive l'heure de se placer sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie, sous un ciel nuageux et par un vent présent mais modéré par rapport à ce qui a été ressenti la veille et avait poussé au report de la séance de qualifications ce dimanche matin.

Un départ très mouvementé

Fabio Quartararo est non seulement au départ, mais depuis la deuxième position de la grille en dépit de sa chute des EL1, l'ayant écarté des EL2 et légèrement amoindri physiquement. "Je sais à quoi ressemble son épaule et à quel point elle est douloureuse, mais on ne sait jamais avec ces gars comment ça se passe ! Nous serons heureux s'il termine la course dans les bons points", salue son patron Wilco Zeelenberg.

Au départ, Viñales, chaussé du tendre à l'arrière, ne parvient pas à conserver l'avantage de sa pole en réalisant le holeshot et voit Rossi passer en tête ! Un énorme highside de Petrucci voit l'Italien passer par-dessus bord et embarquer avec lui au sol l'arrière d'un Quartararo parti large. Ce départ brutal (voir la vidéo ici) dans les premiers mètres permet à Rossi de boucler le premier tour en tête devant Crutchlow, Iannone, Márquez et Aleix Espargaró ! Viñales, poleman, n'a pas connu un bon premier tour et évolue sixième, devant Miller Rins, Dovizioso et Pol Espargaro. Zarco est 11e.

Iannone prend le commandement, les Aprilia font le show !

Dans le troisième tour, Crutchlow commence à se faire plus présent derrière Rossi. Le Britannique parvient à s'emparer de la tête au premier freinage du 4e passage. Iannone en profite pour faire l'extérieur à Rossi : The Maniac est bel et bien P2 avec l'Aprilia ! Il ne faut atteindre que quelques mètres pour le voir porter une attaque avec succès sur Crutchlow et mener la course au début du 5e passage ! La performance ne dure cependant que quelques secondes, la Honda satellite fondant de nouveau sur l'Aprilia en bout de ligne droite et emmenant même avec elle la machine factory de Márquez.

Rossi n'en croit pas ses yeux au tour 6 : c'est l'autre Aprilia, celle d'Aleix Espargaró, qui le dépasse pour le gain de la cinquième place ! Iannone n'est pas en reste et s'offre un dépassement sur Márquez pour la P2. L'Espagnol fait l'effort pour reprendre la position au début du 7e passage, tandis que Crutchlow demeure aux commandes.

Viñales impose son rythme devant

Avec 20 tours à parcourir, Zarco a rétrogradé au 14e rang. Devant, un groupe de huit pilotes évolue par paires : Crutchlow/Márquez, Iannone/Viñales et A.Espargaró/Rins. Rossi et Dovizioso restent en observation. Les Honda se voient vite séparées par un Viñales (tendre-tendre) déroulant un rythme implacable et n'ayant plus qu'à dépasser Crutchlow pour tenter de s'échapper seul aux commandes. C'est dans le 4e virage qu'il prend la main, avec 18 tours au menu. À deux doigts de la chute quelques kilomètres plus tard, Crutchlow déchausse un instant et perd ainsi sa position au profit de Márquez, passé deuxième.

Les deux Aprilia sont quelque peu rentrées dans le rang, mais demeurent tout de même P4 et P5, devant Rins et le duo transalpin Rossi/Dovizioso. L'Espagnol finit par céder face à Rins et Rossi. Iannone est la victime suivante du duo et passe 6e à 15 tours de l'arrivée, tandis que la remontée de Dovizioso s'avère un peu plus longue. Néanmoins, une boucle plus tard, la Ducati est elle aussi passée.

Márquez ne lâche rien

Quel que soit le nom de son challenger du jour, Márquez (dur-tendre) ne lâche rien cette saison. Comme avec Dovisiozo, Rins ou encore Quartararo, le Champion du monde 2019 s'assure de bien faire sentir au leader de la course qu'il restera une menace pour la victoire jusqu'au terme du Grand Prix avec son allocation pneumatique plus dure.

La bataille est rude aussi dans le groupe de poursuivants. Rossi, Dovizioso, Miller, Rins et Bagnaia évoluent dans un groupe resserré, loin derrière un Crutchlow, solitaire troisième. À 10 tours du terme, c'est Dovizioso qui prend la décision de mener le groupe, à la faveur de la différence de puissance en ligne droite de la Ducati par rapport à la Yamaha. Rossi ne se laisse pas faire : l'Italien désire conserver la tête du groupe et se l'autorise. Il ne peut cependant guère résister longtemps : la Desmosedici factory et les deux machines satellites l'avalent littéralement dans le passage suivant en vitesse de pointe. Voici le Docteur 7e. En feu, Bagnaia s'autorise maintenant même à mener la poursuite !

Incroyable finish à tous les étages !

L'explication finale se dessine aux commandes de la course. À 8 tours de l'arrivée, Márquez est bien placé dans la roue de Viñales. L'Espagnol y reste plusieurs tours en observation, tandis que les nuages gris deviennent de plus en plus menaçants et que le doute commence à se faire sentir quant au fait qu'un passage par les stands puisse être nécessaire pour terminer sous la possible pluie !

C'est au freinage du premier virage du dernier tour que Márquez décide de faire passer une offensive pour prendre les commandes des mains de Viñales. Sur la défensive dans les virages suivants, le tôlier de Honda fait le travail nécessaire pour fermer la porte au pilote Yamaha qui pousse tant qu'il chute dans le dernier tour et perd tout ! La superbe bataille du second groupe voit aussi un final grandiose, avec un Jack Miller capable de prendre le meilleur sur les autres Ducati pour s'offrir un podium à domicile avec son grand ami Cal Crutchlow !