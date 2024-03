Márquez va "comprendre" son vrai niveau sur la Ducati à Portimão

Marc Márquez a réussi ses débuts avec la Ducati au Qatar. Bien qu'il peine encore à se défaire de ses 11 saisons d'automatismes sur la Honda, l'Espagnol a pris la cinquième place en course sprint et la quatrième de l'épreuve principale, ce qui a déjà fait de lui le troisième meilleur représentant de Ducati derrière Pecco Bagnaia et Jorge Martín, les prétendants au titre la saison passée.

Márquez s'attend à ce que le deuxième week-end de compétition de la saison, qui aura lieu la semaine prochaine au Portugal, soit plus représentatif de son véritable niveau actuel puisque, contrairement à Doha, il s'y rendra sans avoir pu y tester la Desmosedici au préalable.

"Le week-end de Portimão sera important parce que logiquement, lors des tests, en Malaisie et [à Losail], j'ai pris mon temps pour arriver à faire de bons chronos", a déclaré Márquez. "Donc le fait que nous ayons eu des tests deux semaines avant m'a beaucoup aidé pendant le week-end. À Portimão, on partira de zéro, c'est là que nous comprendrons où nous sommes."

"À part ça, je sens encore que j'améliore mon pilotage petit à petit. Ensuite, j'arriverai à un moment face à un mur, il faudra trouver un petit trou juste pour gagner quelques dixièmes. Mais pour le moment, ce sont Bagnaia et Martín qui ont été plus rapides que moi [au Qatar] et je dois apprendre d'eux."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez se montre pour le moment très prudent sur sa nouvelle moto et adopte une approche que l'on a rarement vu chez lui. Ainsi, à Losail, il a préféré renoncer à jouer le podium pour assurer sa quatrième place en fin d'épreuve, craignant la chute.

Je crois toujours que je ne suis pas arrivé à la limite de la moto.

En cours de la saison l'an passé, le #93 avait déjà renoncé à son agressivité historique. Le but était alors de ne plus se mettre en danger sur une Honda difficile à contrôler et qui l'avait notamment très grandement malmené sur sa piste fétiche du Sachsenring. Aujourd'hui, s'il conserve pour le moment une approche conservatrice, c'est pour bâtir sa confiance au fur et à mesure sur la Ducati.

"Évidemment, c'était un week-end solide, comme l'a été la pré-saison. Des journées solides, sans chercher à en faire trop, en essayant de ne pas faire d'erreurs, d'être calme dans toutes les situations, de ne pas être fou. Comme je l'ai dit, les attentes sont super élevées mais je garde ma façon de faire."

"Je veux être patient cette année, je veux retrouver le plaisir, je veux me battre pour le top 5 et c'est ce que j'ai fait ce week-end. Oui, j'ai pris du plaisir. J'améliore encore mon pilotage tous les jours, je change de petites choses tous les jours, ce qui aide un peu. Je crois toujours que je ne suis pas arrivé à la limite de la moto."

Márquez ne veut cependant pas minimiser les performances de Bagnaia et Martín et les attribuer uniquement au fait qu'ils pilotent une Ducati plus récente. L'Espagnol insiste sur le fait que c'est bien eux qui sont les "plus rapides" dans le clan italien.

"L'un est Champion du monde et l'autre est deuxième, et ils étaient beaucoup plus rapides que les autres dans la deuxième partie [de saison] l'an dernier, donc je ne pense pas que ce soit juste dû à la GP24. J'ai ma moto, j'ai mes outils et je savais déjà ce que j'aurais en signant mon contrat. Donc la moto fonctionne bien et c'est celle [dont je dispose]."