Márquez compte sur Crutchlow pour "donner un deuxième avis"

Alors que Marc Márquez se remet doucement d'une opération délicate à l'épaule dont sa récupération s'avère plus longue que prévu, son frère Álex, bien que débutant en MotoGP, pourrait jouer un rôle de premier plan lors des essais de pré-saison s'il faut compenser une possible limitation du roulage du #93. En tant que rookie, le Champion du monde Moto2 pourra en outre participer à une séance supplémentaire, celle qui sera organisée du 2 au 4 février, avant de prendre part au test officiel à partir du 7.

Pour le leader de l'équipe, cette situation n'est pas sans rappeler celle de l'an dernier, alors qu'il avait subi une opération similaire sur l'autre épaule. À ses côtés, Jorge Lorenzo était lui aussi blessé et devait prendre ses marques avec une Honda qu'il ne maîtrisait pas. "L'année dernière, Jorge Lorenzo est arrivé à la pré-saison en étant blessé et c'est moi qui ai dû mener tout seul l'évolution de la moto. Cette année, la dynamique sera la même", a expliqué Marc Márquez mercredi lors d'une conférence de presse donnée en marge d'un événement promotionnel en Espagne. "Mon nouveau coéquipier est un rookie et on ne peut pas non plus lui en demander beaucoup en termes de concepts sur la moto, car il faut encore qu'il la comprenne, comme ce fut le cas avec Jorge Lorenzo. Àlex doit comprendre ce qu'est une Honda."

Le Champion du monde en titre n'est toutefois pas seul aux manettes, car outre le binôme du team Repsol le HRC peut compter sur un autre pilote officiel, Cal Crutchlow. Et l'Espagnol sait pertinemment que le pilote LCR peut en effet lui apporter une aide précieuse dans le développement de la RC213V. "Cal Crutchlow sera également présent lors des tests, et je pense qu'il est capable de donner un deuxième avis sur la moto", assure-t-il.

Motivation et objectif inchangés

Malgré une intersaison une nouvelle fois gâchée par une lourde opération, Marc Márquez se montre aujourd'hui impatient d'entamer la nouvelle saison, et d'autant plus enthousiaste à la perspective de faire équipe avec son frère. "C'est toujours excitant de commencer une nouvelle saison", commente-t-il. "L'année dernière, j'ai eu un nouveau coéquipier, cette année encore un autre, en l'occurrence mon frère. L'année dernière, il s'agissait d'un quintuple Champion du monde et c'était un défi. Cette année, c'est un autre défi, car c'est le Champion du monde Moto2 qui arrive, un rookie qui vient avec beaucoup d'envie. C'est mon frère, mais mon envie, ma motivation et ma mentalité sont les mêmes que chaque année. Le premier adversaire est le coéquipier."

"Étant donné qu'il est débutant, je vais devoir me tourner davantage vers les autres, mais la priorité et l'objectif ne changent pas : se battre pour le titre. Je sais très bien que je vais avoir de nombreux rivaux et avec différentes marques, donc je vais devoir travailler à cent pour cent", poursuit le pilote Honda. "J'attends la nouvelle saison avec impatience, mais je n'ai pas à me préoccuper de ce qui se passera de l'autre côté du stand. Une fois sur le circuit, je serai uniquement concentré sur mon travail. En dehors du circuit, on va continuer à s'entraîner ensemble et à s'entraider comme on l'a fait jusqu'à présent."